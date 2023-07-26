道指連漲13天 創136年新猷

Fed在會議結束時宣布備受期待的1碼(25基點)的升息，將利率提高至22年來最高水平。路透

道瓊工業平均指數繼續上漲，創1987年以來的最佳連漲紀錄；交易者消化了Fed升息 和主要企業獲利的影響。

道指上漲82.05點或0.23%至3萬5520.12點，將連漲天數延長至13個交易日，為1987年1月來首見。如果該指數27日連續第14天上漲，將追平1897年6月以來的最長連續上漲趨勢；當時道指才剛於1896年5月創立一年。

史坦普500指數下跌0.71點或0.02%收4566.75點。那斯達克綜合指數下跌17.27點或0.12%至1萬4127.28點。

Fed在會議結束時宣布備受期待的1碼(25基點)的升息，將利率提高至22年來最高水平。然而，在Fed主席鮑爾 暗示Fed可能再次暫停升息後，美國國債殖利率 下跌。

他在會後新聞發布會上表示，「我想說，如果數據可供依據的話，我們肯定有可能在9月會議上再次升息。但我也想說，我們可能會選擇保持穩定，正如我所說，我們將逐次會議進行仔細評估。」

Fed下次將於9月20日決定利率。在鮑爾發言後，包括富國銀行在內的銀行股上漲，因為交易員押注如果Fed繼續按兵不動，經濟可能會避免陷入衰退。

話雖如此，鮑爾強調Fed將「視數據而行」，這讓交易員對Fed下一步行動感到困惑，並在一定程度上打壓了市場情緒。

從樂觀角度來看，谷歌母公司Alphabet上漲5.78%，因為雲端收入成長幫助該公司實現優於預期的上季業績。此外，道指成分股波音由於商用飛機交機量增加，第2季業績優於預期，股價上漲8.72%。

然而，並非所有財報消息都是正面的；微軟在報告雲端收入成長放緩後下跌3.76%。

區域銀行股大幅上漲，使得SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)創下一個多月以來最佳單日表現。上漲4.74%，為6月6日上漲4.96%以來最佳單日表現。

上漲的地區性銀行包括Truist Financial和M&T Bank，兩者均上漲約2%。Regions Financial和Huntington Bancshares分別上漲1.45%和1.67%。Citizens Financial股價上漲4.04%。

在Fed升息25個基點以及華爾街評估主席鮑爾暗示維持利率穩定的評論後，美國國債收益率下跌。10年期國債殖利率下跌約4個基點至3.869%，而2年期國債殖利率則下跌超過4個基點至4.847%。

摩根士丹利調降雷神技術公司股票評級至同權，擔心航空引擎缺陷導致市場信心惡化。

分析師利瓦格(Kristine Liwag)表示，雷神公司在25日公布財報後下跌超過10%，原因是普惠公司高壓渦輪引擎問題。該公司表示，需要從飛機上拆除1000多個引擎來解決缺陷問題。

他表示：「在降低2025年自由現金流預測風險，並重新審視我們的牛熊偏差，以反映獲利率和自由現金流風險與強勁需求環境的對比後，我們看到平衡的風險回報。」

獨立顧問聯盟(Independent Advisor Alliance)投資長查卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，每個人都可以在26日的Fed聲明以及隨後Fed主席鮑爾的新聞發布會上留下一些喜歡的東西。

他說，「今天的Fed會議對每個人都有好處。」並表示，市場空頭可以指出鮑爾堅持所有會議都將升息，而且核心通膨『相當高』」；在此同時，多頭「可以指出鮑爾堅持認為可以輕鬆跳過下次會議，並在9月保持利率不變」。

LPL Financial策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，Fed的利率決定和聲明增加了今年再次升息的可能性，「如果重視數據的Fed認為有必要，該聲明為再次升息打開了大門，但聲明的基調更加中性，而不是明顯的鴿派或鷹派。」

她補充說，核心通膨的粘性只會增加再次升息的可能性。

古根漢(Guggenheim)分析師德雷珀(Sandy Draper)表示，Teladoc上漲26.95%是在上季業績「良好」的背景下實現的。

她表示：「我們認為這種漲幅可歸因於進入本季時的負面情緒。」該股長期以來一直受到創新投資客伍德(Cathie Wood)的青睞，但在第1季業績疲軟後，該股在4月下旬下跌超過20%。

隨著26日走勢使該股回到之前的水平，這家遠距醫療提供商的下一個催化劑可能是2024年的財測，但須在第4季財報發布後才可能出現。古根漢對該股評級為中性。