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恒大汽車財報兩年大虧118億美元

記者林茂仁／即時報導
恒大汽車財報兩年大虧人民幣840億元。（取自恒大汽車官網）
恒大汽車財報兩年大虧人民幣840億元。（取自恒大汽車官網）

恒大汽車26日晚間公告最近兩年財報顯示，2022年虧損人民幣276.64億元，加上2021年虧損人民幣563.44億元，即恒大汽車兩年來虧損高達人民幣840億元（約118億美元）。

恒大汽車表示，截至2022年12月31日，本集團累計虧損及股東虧損分別為人民幣989.06億元（2021年虧損人民幣712.41億元）及人民幣686.51億元（2021年虧損人民幣393.39億元）。於2022年12月31日的現金及現金等價物為人民幣2.2億元（2021年：人民幣24.53億元）。

截至2022年12月31日止，集團涉及未能清償的到期債務累計約人民幣116.26億元；此外，截至2022年12月31日止，集團逾期商票累計約人民幣185.12億元。

此前，7月17日晚間，中國恒大補發2021年度、2022年度及2022年中期業績公告，兩年合計虧損高達人民幣8,120億元，創下陸企虧損新高紀錄。

而在此前6月份恒大汽車則發出公告，披露被廣泛關注的造車近況：2023年5月，恒馳車款恢復生產，截至5月底交付超過1,000輛。

恒大汽車稱，目前集團仍面臨資金短缺困難。公司管理層正持續推進節約成本舉措，積極開拓融資管道，盡力維持集團持續經營。

據瞭解，早在今年4月，恒大汽車發公告稱，由於資金不足，恒大汽車天津工廠暫緩生產恒馳5，直到5月30日，恒大汽車發文稱，恒馳汽車天津工廠已於5月23日全面復產。

證券時報，儘管天津工廠已經復產，但困擾恒大汽車的資金難題是否真正解決？據悉，目前恒大汽車多家子公司已經被列為失信被執行人，主因拖欠建築、消防設備等公司的票據款等。

在中國恒大的規劃中，恒大汽車旗下恒馳品牌汽車要在2021年下半年量產，2025年完成超過100萬輛銷量，到2035年這一資料則要超過500萬輛。但2021年，由於恒大爆發財務危機，恒大造車業務應聲陷入泥淖。

如今，恒大汽車的新能源汽車業務仍處於「需要輸血」的階段，量產半年僅交付1,000輛的恒大汽車面臨資金壓力的考驗。

恒大 融資 證券

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