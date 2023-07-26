通膨降溫對股市未必好事 巴隆周刊：美股上漲前景不定

通膨降溫對股市未必是好事，因為較小的價格漲幅往往限制企業的銷售額和獲利的成長，股價可能因此下跌。（路透）

投資 人為通膨降溫歡呼，但巴隆周刊（Barron's）提醒，短期內美股上漲前景並不確定。

好的一面是，物價上漲不再那麽瘋狂，美國聯準會 就不那麼需要持續升息，透過抑制商品和服務的需求來控制通膨。這對於企業獲利會有正面效應，而企業利潤增加將推動股價上漲。

標普500指數從去年10月初創熊市低點以來大漲約27%，部分原因是投資人認為聯準會升息即將暫停，聯邦資金利率 從2022年3月的接近於零，至今升高到超過5%。這是有道理的，6月的消費者物價指數（CPI）年增3%，遠低於2022年6月的破9%。

問題是，通膨低迷會使企業失去漲價的積極性。雖然利率趨於平緩甚至走低，最終會提升商品和服務的需求，但短期內，較小的價格漲幅往往限制住銷售額的成長。

那意味企業展望欠佳。公司的營收和獲利可能根本達不到市場預期，或者，分析師可能看到價格上漲受限而下修對營收和獲利的預測。

最近的經濟數據表明這些可能性。由於企業為市場需求疲軟做為準備，生產者物價指數（PPI）升速放緩，該指數衡量企業在生產過程投入的成本。

根據摩根士丹利，從歷史上看，最近的PPI與標普500指數成分股營收同比下滑近5%相關。

在已經發布的第2季財報裡，營收累計下滑大約0.8%，因此，還可能再往下降。由於企業刪減成本的速度跟不上營收縮減的速度，獲利可能跌得更深些。

摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson撰寫報告說：「通縮正在吞噬銷售額的成長。」他認為，明年標普500指數成分股的總獲利將低於華爾街預期，指數可能下跌約9%。

股價跌幅取決於通膨降溫影響獲利的程度，以及銷售和利潤下跌後能多快反彈。目前為止，市場沒那麼重視這項挑戰。

但如果投資人認為營收遭遇的不利因素會更持久，股市就會跌。如果商品和服務的價格下降，然後經濟僅溫和增長，市場就不得不降低對營收和獲利展望的假設。

獲利減少意味股價下跌，除非投資人願意以更高的本益比買股。股市比看上去的要複雜得多呢。