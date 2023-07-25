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IMF上修今年全球經濟成長預估0.2百分點 仍不如去年

編譯任中原／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）25日將今年全球國內生產毛額（GDP）預估成長率，由4月預測的2.8%上修到3%，但仍低於去年的3.5%。 路透
國際貨幣基金（IMF）25日將今年全球國內生產毛額（GDP）預估成長率，由4月預測的2.8%上修到3%，但仍低於去年的3.5%。 路透

國際貨幣基金（IMF）25日公布最新「世界經濟展望（WEO）」季報，將2023年全球國內生產毛額（GDP）預估成長率由2.8%上修到3%，但仍低於去年的3.5%；對2024年的預估成長率仍維持3%不變。IMF小幅上修美國成長率預估，也預期美國經濟有可能軟著陸；對中國大陸的預估不變。

報告中指出，「最近美國政府舉債上限爭議獲得解決，加上政府對美國及瑞士銀行事件採取強力行動，使金融動盪的立即風險下降。這使經濟展望的負面風險下降」。

不過IMF仍警告，全球成長展望仍比疫情之前20年的平均成長率3.8%要低，而且「全球成長的風險仍然偏下」。利率上升將壓抑經濟活動，而俄烏戰爭升高及氣候災難，可能使各國央行進一步緊縮。

IMF也指出，利率升高，中國大陸復甦不如預期，新興經濟體債務壓力沈重，以及地緣經濟塊狀化，威脅國際貿易，都持續對金融穩定構成風險。

IMF強調，儘管緊縮貨幣政策對經濟不利，但大部分經濟體的優先要務仍是使通膨持續下降；各國央行仍應聚焦於恢復物價穩定，並強化金融監督及風險堅困。

IMF預估，今年全球平均核心通膨率為6.8%，比4月時預估的7%略降，更遠低於2022年時的8.7%。但IMF也將2024年預估通膨率上修0.3個百分點，為5.2%。

先進國家拖累今年全球經濟成長，而開發中及新興經濟體今、明兩年的成長勢頭大致穩定。

IMF預估美國今年成長1.8%，比4月上修0.2個百分點；中國大陸成長5.2%，與4月預測一致，但疫後復甦正在減緩，主因地產投資下滑、國外需求疲軟及青年失業率急升。

預估英國將成長0.4%，上修0.7個百分點；俄羅斯成長1.5%，上修0.8百分點；巴西為2.1%，上修1.2百分點；德國萎縮0.3%，下修0.2百分點；沙烏地阿拉伯為1.9%，下修1.2百分點。

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