本周最大經濟事件不是Fed？「這數據」給通膨添變數

聯準會（Fed）25日起舉行兩天貨幣決策會議，成為全球矚目焦點。（路透）

聯準會（Fed）25日起舉行兩天會議，討論經濟、通膨和利率議題，這回Fed是否果如市場普遍預期升息1碼（0.25個百分點），成為全球矚目焦點。不過，至少一位華爾街 分析師認為，本周對金融市場來說，最重大的發展不是出自於Fed可能在意料中的決定，而是預定本周五（28日）出爐的一項經濟數據。

MarketWatch報導，這項備受市場老手與經濟學家關注的重要數據，就是美國第2季聘僱成本指數（ECI），目前華爾街的共識預測是第2季ECI升幅減緩至1.1%，比第1季的1.2%稍稍下滑，但仍指向年增率4.6%。年增幅仍這麼高，想必Fed決策官員不太可能認為這與2%通膨目標相符。

雅汀尼研究公司創辦人兼總裁雅汀尼表示，隨著近來通膨持續降溫使「軟著陸」希望增濃，此刻似乎人人都看好美國經濟前景和美股展望；但雅汀尼提醒投資人，「工資-物價螺旋式上升」風險再起，應被加入憂慮清單。

雅汀尼說：「目前為止，今年來物價和工資通膨都已緩和下來，前者下降幅度比後者更大。因此之故，實質工資攀升的步調，跟生產力成長稍有改善相符。風險是，倘若湧現一波勞工罷工 潮，加上高昂的新合約協議，可能導致工資通膨反彈，迫使企業再度以更快的步調漲價。那將觸動新一波工資-物價螺旋上升。」

去年美國勞工暫時停工案件增加52%，今年罷工事件仍層出不窮，目前罷工者包括加州飯店員工和護理人員、佛州羅德岱堡廉航Spirit Airlines機師，以及好萊塢劇作家。此外，34萬名優比速（UPS）工人和15萬名聯合汽車工會（UAW）成員也醞釀罷工。

雅汀尼仍認為，美國經濟面臨「滾動式復甦」相對於「經濟全面衰退」的機率約是4比3，但他將密切關注周五出爐的最新ECI報告，特別是以下三個觀察重點：

一，ECI報告內含一系列工會與非工會薪酬數據— 工會薪酬近來一直落後。雅汀尼說：「工會勞工覺得自己的薪酬不但落後物價上漲腳步，甚至還落後非工會勞工。」

二，ECI薪酬率與核心消費者物價指數（CPI）緊密相關。他說：「Fed重視ECI，因為這是工資通膨重要的指標之一，可能隨同物價通膨盤旋而上或下。」

三，「職位空缺及勞工流動調查」（JOLTS）報告中的辭職率，通常比ECI的工資和薪資系列領先九個月。從Fed觀點來看，這是好消息，因為那顯示勞動市場的流動率正在下滑。辭職率已從3%的顛峰降到2.6%。