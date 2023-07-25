我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

美晶圓代工廠格芯轟德國補助台積電 稱扭曲競爭

編譯季晶晶／綜合25日電
晶圓代工廠格芯批評德國準備提供給台積電前往設廠的補助款是扭曲競爭。（路透）
晶圓代工廠格芯批評德國準備提供給台積電前往設廠的補助款是扭曲競爭。（路透）

英國的金融時報報導，美國半導體廠格芯（GlobalFoundries）批評德國打算提供補助，協助全球最大晶圓代工廠台積電在德勒斯登設廠。

格芯執行長Thomas Caulfield表示，歡迎「在公平的競爭環境中」競爭，但「如果補助不成比例地嘉惠一位市場主導者，就存在依賴單一供應商、市場封鎖以及供應鏈韌性變差的真實風險 」。他主張「關鍵」在於任何政府投資都要促進健康競爭，不會不小心扭曲競爭。

德國政府發言人表示，所有官方補助都要經過歐盟執委會批核，會確保「不在歐洲單一市場扭曲競爭」。

近幾個月，德國半導體業吸引到大量投資，包括英特爾上月宣布，對東部城市馬德堡兩座新廠的投資總額將由170億歐元提高到300億歐元（約334.6億美元）。

台積電是根據《歐洲晶片法案》申請德國補助，但這讓已經在德國的競爭對手擔心落了下風，主要就是到德東已有幾十年的格芯。該公司與台積電在同一個細分市場，生產德國汽車業廣泛使用的晶片。

德國政府發言人指出，格芯也在一個名為IPCEI的機制下接受官方補貼。格芯獲得的第一輪IPCEI補助款是4億歐元（約4.5億美元），正等待進一步補助的消息。

另外，格芯和意法半導體（STMicroelectronics）本月公布聯手投資數十億歐元在法國蓋晶片廠，這項計畫也將獲得法方大力支援。 

在德勒斯登所在的薩克森邦，地方政府經濟首長Martin Dulig也駁斥格芯對台積電補貼款的批評。他說，只要歐盟將本土晶片製造的市占率成功地由8%提高到20%，所有供應商都會有足夠的發展空間。

德國 台積電 投資

上一則

中資撤離西方 轉進亞洲、拉美、中東、非洲 投入採礦和能源計畫

延伸閱讀

鴻海衝刺電動車 併購德國車用零件商 俄州電動車廠也啟動

鴻海衝刺電動車 併購德國車用零件商 俄州電動車廠也啟動
德挺半導體 220億美元上膛

德挺半導體 220億美元上膛
德國小鎮

德國小鎮
特斯拉賣贏德車廠總和

特斯拉賣贏德車廠總和

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年