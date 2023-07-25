美晶圓代工廠格芯轟德國補助台積電 稱扭曲競爭
英國的金融時報報導，美國半導體廠格芯（GlobalFoundries）批評德國打算提供補助，協助全球最大晶圓代工廠台積電在德勒斯登設廠。
格芯執行長Thomas Caulfield表示，歡迎「在公平的競爭環境中」競爭，但「如果補助不成比例地嘉惠一位市場主導者，就存在依賴單一供應商、市場封鎖以及供應鏈韌性變差的真實風險 」。他主張「關鍵」在於任何政府投資都要促進健康競爭，不會不小心扭曲競爭。
德國政府發言人表示，所有官方補助都要經過歐盟執委會批核，會確保「不在歐洲單一市場扭曲競爭」。
近幾個月，德國半導體業吸引到大量投資，包括英特爾上月宣布，對東部城市馬德堡兩座新廠的投資總額將由170億歐元提高到300億歐元（約334.6億美元）。
台積電是根據《歐洲晶片法案》申請德國補助，但這讓已經在德國的競爭對手擔心落了下風，主要就是到德東已有幾十年的格芯。該公司與台積電在同一個細分市場，生產德國汽車業廣泛使用的晶片。
德國政府發言人指出，格芯也在一個名為IPCEI的機制下接受官方補貼。格芯獲得的第一輪IPCEI補助款是4億歐元（約4.5億美元），正等待進一步補助的消息。
另外，格芯和意法半導體（STMicroelectronics）本月公布聯手投資數十億歐元在法國蓋晶片廠，這項計畫也將獲得法方大力支援。
在德勒斯登所在的薩克森邦，地方政府經濟首長Martin Dulig也駁斥格芯對台積電補貼款的批評。他說，只要歐盟將本土晶片製造的市占率成功地由8%提高到20%，所有供應商都會有足夠的發展空間。
上一則
FB留言