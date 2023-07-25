美晶圓代工廠格芯轟德國補助台積電 稱扭曲競爭

晶圓代工廠格芯批評德國準備提供給台積電前往設廠的補助款是扭曲競爭。（路透）

英國的金融時報報導，美國半導體廠格芯（GlobalFoundries）批評德國 打算提供補助，協助全球最大晶圓代工廠台積電 在德勒斯登設廠。

格芯執行長Thomas Caulfield表示，歡迎「在公平的競爭環境中」競爭，但「如果補助不成比例地嘉惠一位市場主導者，就存在依賴單一供應商、市場封鎖以及供應鏈韌性變差的真實風險 」。他主張「關鍵」在於任何政府投資 都要促進健康競爭，不會不小心扭曲競爭。

德國政府發言人表示，所有官方補助都要經過歐盟執委會批核，會確保「不在歐洲單一市場扭曲競爭」。

近幾個月，德國半導體業吸引到大量投資，包括英特爾上月宣布，對東部城市馬德堡兩座新廠的投資總額將由170億歐元提高到300億歐元（約334.6億美元）。

台積電是根據《歐洲晶片法案》申請德國補助，但這讓已經在德國的競爭對手擔心落了下風，主要就是到德東已有幾十年的格芯。該公司與台積電在同一個細分市場，生產德國汽車業廣泛使用的晶片。

德國政府發言人指出，格芯也在一個名為IPCEI的機制下接受官方補貼。格芯獲得的第一輪IPCEI補助款是4億歐元（約4.5億美元），正等待進一步補助的消息。

另外，格芯和意法半導體（STMicroelectronics）本月公布聯手投資數十億歐元在法國蓋晶片廠，這項計畫也將獲得法方大力支援。

在德勒斯登所在的薩克森邦，地方政府經濟首長Martin Dulig也駁斥格芯對台積電補貼款的批評。他說，只要歐盟將本土晶片製造的市占率成功地由8%提高到20%，所有供應商都會有足夠的發展空間。