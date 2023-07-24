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美股漲不停 大摩說「我們錯了」 小摩堅持會出現崩跌

編譯劉忠勇／綜合24日電
美國股市暢旺，似乎證明大多數華爾街策略師錯估了形勢。圖為紐約證券交易所交易員。（歐新社）
美國股市暢旺，似乎證明大多數華爾街策略師錯估了形勢。圖為紐約證券交易所交易員。（歐新社）

道瓊工業指數正步步重新邁向歷史新高，科技股今年也已大漲一波，證明大多數華爾街策略師錯估了形勢。去年料準美股暴跌而贏得超級空頭之名的摩根士丹利威爾森（Mike Wilson）周一終於坦承，「我們錯了」，但另一大空頭摩根大通克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）仍然堅持，美股崩跌不是不來，只是時候未到。

在這波反彈導致美股即將收復去年跌幅之際，大摩首席美國股票策略師威爾森周一坦承，他看空股市的時間太久。史坦普500指數這一波已反彈19%，來到約4,554點。

「我們錯了，」威爾森周一發給客戶的一份報告中寫道，「在通膨降溫和企業撙節之下，美股2023年的價位高於我們的預期」。

威爾森今年大部分時間一直警告，美股反彈將會逆轉，也對科技股示警，並認為3月銀行業動盪預告在股市再度上漲之前，會出現一波「惡性」賣壓高峰。

但七個月下來，儘管企業獲利下降，美股仍強勁反彈，不僅人工智慧帶來的熱潮提振了科技大型股，美國經濟也展現韌性，其中通膨降溫，經濟衰退的警告證明為時過早。

不過，華爾街另一大空頭，摩根大通首席全球市場策略師克蘭諾維奇周一仍警告，全球央行急進升息所造成的延遲效應、消費者儲蓄減少，以及「深深引以為憂」的地緣政治背景，都會促使美股再次下跌，波動也加劇。

他寫道：「我們承認，短期內無法準確預測轉折點，但沒有任何數據點可以促使我們改變方法論或結論」。

他認為，股票對當前財報季的反應料將減弱，因為股市在第2季財報季開始前已經上漲。

同樣，威爾森雖承認自己低估股市漲勢的錯誤，他仍然對美國企業的獲利能力抱持謹慎態度。通膨放緩強化投資人對Fed偏鴿的樂觀預期心理，這確有利股價，但也表示企業定價能力減弱。

威爾森對標準普爾500指數的年底預測水準仍為3900點，最近已將重點轉向2024年6月，目標水準定在4200，比當前水準低約8%。摩根大通對史坦普500指數今年底水準為4200點。

美股 摩根大通 華爾街

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