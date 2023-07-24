道指再漲183點 創6年多來最長連漲紀錄

道瓊工業平均指數上漲，創下2017年2月以來最長連漲紀錄，為重要財報和Fed重大政策決定的繁忙一周拉開帷幕。美聯社

道瓊工業平均指數上漲，創下2017年2月以來最長連漲紀錄，為重要財報和Fed重大政策決定的繁忙一周拉開帷幕。

道指上漲183.55點或0.52%至3萬5411.24點，連續11天上漲。史坦普500指數上漲18.3點或0.4%至4554.64點。那斯達克綜合指數上漲26.06點或0.19%至1萬4058.87點。

能源股領漲史指，石油 和汽油期貨24日觸及3個月高點後，該類股上漲約1.7%。石油巨頭雪佛龍23日公布第2季調整後獲利初步結果，超出分析師預期，股價上漲1.97%。

Neuberger Berman資深投資 組合經理人艾思曼(Steve Eisman)表示，「到目前為止還沒有經濟衰退的證據。因此市場可能會繼續融漲；人們正在追高。」

即使如此，部分市場參與者預計，本周財報將迎來重要的一周，而且Fed 9 月前的最後一次政策會議可能會考驗近期的漲勢。人們普遍預計Fed將在26日會議結束時升息1碼(25基點)。交易員將聽取主席鮑爾的評論，以了解Fed在試圖引導經濟軟著陸時對接下來發生事情的立場。

華爾街預計本周約有150家史指成份股發表財報，約占史指的30%。Alphabet、微軟和Meta等巨額科頭都將發布財報；幾家著名的製藥公司也準備發布財報，對於工業公司和大型石油公司來說，這也是重要的一周。

交易員還將關注個人消費支出(PCE)指數，這是Fed首選的通膨指標；該指數將於28日公布。

Canaccord Genuity表示，道指近期的強勁表現有助於擴大市場漲勢，小型股羅素2000指數可能也會出現反彈。

策略師杜懷爾(Tony Dwyer)在給客戶的報告中表示，相對於史指，羅素2000指數似乎正在觸底反彈，並且可能很快就會開始上漲，「很高興看到大盤自6月初以來有所改善，並且考慮到史指10大股票 的歷史市場權重以及相關圖表中的觸底，在可預見的未來，我們將看好羅素2000指數而不是史指。」

Fairlead Strategies創始人兼執行合夥人史托克頓(Katie Stockton)表示，由於大型科技股的預期本益比較高，因此買入這些股票的吸引力稍顯減弱，「有些非常可取的品質，但短期動能肯定有所下降。這是我們從科技角度關注的事情。」

她說，「現在還沒看到決定性的賣出訊號，但我們正避免在當前水平上增加新的部位。所以我們在這裡處於中等水平。」她表示，對於該水平來說，既不是弱持有，也不是強力拉動。

她補充說，她也不願增加對Invesco QQQ Trust Series基金的投資，「考慮到這一點，我們通常希望風險回報會是兩倍以上，但目前還沒有這種回報。這不僅適用於QQQ，也適用於半導體產業等領域。」

隨著投資人對市場反彈變得更加有信心，散戶開始重新買入2021年網紅股票熱潮期間流行的股票類型。追蹤網紅股(Meme)的Roundhill Meme ETF(MEME)今年以來已上漲62.84%。

Piper Sandler將美國運通的股票評級從中性下修至減碼，理由是成長放緩的擔憂和獲利率的不利因素可能會影響2024年獲利，該公司下跌1.45%。

分析師巴克(Kevin Barker)寫道：「我們越來越擔心，隨著網路容量大幅放緩，美國運通將難以實現10%以上的營收成長和約15%的每股獲利成長目標。」「此外，我們最近關於重新啟動聯邦學債支付的工作顯示，25-34歲年齡層將受到最大影響，並且可能會看到支出放緩以及違約率上升。」

鑑於這個前景，巴克將該公司目標價從每股172元下修至149元，較21日收盤價下跌超過12%。

雖然擁有忠實的客戶群，巴克認為美國運通無法實現的可能性太高，並預測該公司將在疫情前本益比範圍內交易。