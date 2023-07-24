我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長春藤階級複製 出身有錢家庭進頂尖名校機率更高

陳建州撤回民事訴訟 改對女星「大牙」提刑事告訴

世界幣計畫上線 結合認證數位身分及加密貨幣金融

中央社舊金山24日綜合外電報導
世界幣的Orb裝置，用來掃描本人眼睛虹膜。(Business Wire)
世界幣的Orb裝置，用來掃描本人眼睛虹膜。(Business Wire)

聊天機器人ChatGPT開發機構OpenAI的執行長阿特曼參與創立的「世界幣」（Worldcoin）計畫今天上線，它讓使用者能擁有經過驗證的數位身分，並使用加密貨幣金融網。

法新社報導，世界幣官方網站上發布的聲明表示：「世界幣基金會今天宣布，由阿特曼（Sam Altman）、布拉尼亞 （Alex Blania）和諾文德史登（Max Novendstern）共同創立的世界幣計畫，現在已上線。」

路透報導，世界幣計畫的幕後公司，是總部位在舊金山及德國柏林的Tools for Humanity。計畫的核心部分，是只有真人才能取得的私人數位身分World ID，申請人必須使用世界幣的Orb裝置掃描本人眼睛虹膜，經過驗證是真人才能註冊。

這項計畫的創辦人表示，經過驗證的私人數位身分，將對於在網路世界區分真人與人工智慧（AI）至關重要。

世界幣計畫費時3年開發，在測試階段已累積有200萬名使用者。今天正式上線後，將把能夠掃描虹膜的地點擴大到20國共35座城市，將有1500台Orb散布全球各地，可望增加數百萬註冊用戶。

Tools for Humanity今天同時推出世界幣同名加密貨幣。根據聲明，「在測試階段參與」計畫的數百萬使用者，如今可在特定地區的區塊鏈交易世界幣。

世界幣的官網表示，這項計畫的目標是創造「世界最大的身分和金融公共網絡」。

阿特曼與布拉尼亞在推特（Twitter）發表的公開信中說：「如果世界幣成功，我們相信它能大大增加經濟機會，達到一個可靠的解決方案來區分網路上的真人和AI；同時保障隱私、增進全球民主進程，最終展現一條可能道路邁向由AI資助（的全體基本收入）。」

AI 貨幣 舊金山

上一則

道瓊早盤漲逾100點 市場聚焦企業財報、歐美日央行決策

下一則

德在台協會：台積電可能幾周內決定在德勒斯登設廠

延伸閱讀

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
馬斯克說要換推特招牌「藍鳥標誌」最快24日掰掰

馬斯克說要換推特招牌「藍鳥標誌」最快24日掰掰
北韓駭客入侵美IT公司 試圖竊取加密貨幣

北韓駭客入侵美IT公司 試圖竊取加密貨幣
紐時：布雷迪的FTX合作案 是名人投資加密貨幣失敗實例

紐時：布雷迪的FTX合作案 是名人投資加密貨幣失敗實例

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
政府發放振興支票、擴大版失業津貼、工資保障計畫等措施，協助美國家庭在疫情期間累積財富，而今年通膨降溫，也讓許多民眾保有超額儲蓄。消費者信心回升，讓美國經濟持續有撐。（美聯社）

原來如此…瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

2023-07-20 07:22

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因