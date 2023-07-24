道瓊早盤漲逾100點 市場聚焦企業財報、歐美日央行決策

美股24日早盤以小漲開出，市場聚焦本周將陸續公布的重量級財報與歐美日三大央行利率決策。(歐新社)

隨著投資 人等待本周將陸續公布的重量級財報與歐美日三大央行利率決策，美股 24日早盤走高，道瓊工業指數漲122.9點或0.3%，史坦普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數漲0.4%。費城半導體指數漲0.5%，台積電ADR在平盤上下狹幅波動。

道瓊上周五達成連續十日收漲的輝煌紀錄，如今進入繁忙的一周；有些市場參與者擔憂，這會考驗美股近期的漲勢。目前投資人預期聯準會（Fed）在本周召開的會議結束時，會決議升息1碼（0.25個百分點），市場也想從Fed主席鮑爾的言論中尋找線索，以了解Fed對美國經濟未來走向的看法。

美股財報季將如火如荼展開，本周最令人矚目的是美股25日盤後公布的微軟 和Alphabet財報，以及26日盤後公布的Meta財報。

市場也將關注預定28日公布的6月PCE指數，這是Fed青睞的通膨指標。

個股部分，蘋果24日早盤漲1.4%、微軟漲0.3%、Alphabet漲1.8%、輝達漲0.5%、特斯拉跌0.6%。

值得注意的是，西德州原油期貨24日盤中漲0.7%，報每桶77.60美元，可能在收盤時高於200日移動平均線（每桶77.14美元），為去年8月以來首見。布蘭特原油盤中則漲0.5%至每桶81.48美元。