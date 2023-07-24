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道瓊早盤漲逾100點 市場聚焦企業財報、歐美日央行決策

編譯林奇賢／綜合外電
美股24日早盤以小漲開出，市場聚焦本周將陸續公布的重量級財報與歐美日三大央行利率決策。(歐新社)
美股24日早盤以小漲開出，市場聚焦本周將陸續公布的重量級財報與歐美日三大央行利率決策。(歐新社)

隨著投資人等待本周將陸續公布的重量級財報與歐美日三大央行利率決策，美股24日早盤走高，道瓊工業指數漲122.9點或0.3%，史坦普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數漲0.4%。費城半導體指數漲0.5%，台積電ADR在平盤上下狹幅波動。

道瓊上周五達成連續十日收漲的輝煌紀錄，如今進入繁忙的一周；有些市場參與者擔憂，這會考驗美股近期的漲勢。目前投資人預期聯準會（Fed）在本周召開的會議結束時，會決議升息1碼（0.25個百分點），市場也想從Fed主席鮑爾的言論中尋找線索，以了解Fed對美國經濟未來走向的看法。

美股財報季將如火如荼展開，本周最令人矚目的是美股25日盤後公布的微軟和Alphabet財報，以及26日盤後公布的Meta財報。

市場也將關注預定28日公布的6月PCE指數，這是Fed青睞的通膨指標。

個股部分，蘋果24日早盤漲1.4%、微軟漲0.3%、Alphabet漲1.8%、輝達漲0.5%、特斯拉跌0.6%。

值得注意的是，西德州原油期貨24日盤中漲0.7%，報每桶77.60美元，可能在收盤時高於200日移動平均線（每桶77.14美元），為去年8月以來首見。布蘭特原油盤中則漲0.5%至每桶81.48美元。

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