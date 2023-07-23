雪佛龍Q2賺60億元優預期 取消65歲退休規定留執行長

雪佛龍周日公布第2季大賺60億元，雖低於一年前但優於市場預期。該公司並取消65歲強制退休規定，讓現任執行長沃思能繼續留任。(美聯社)

美國石油 巨擘雪弗龍（Shevron）周日公布第2季獲利60.1億美元，雖低於一年前但優於華爾街 分析師預期。同時，該公司為了確保石油和天然氣行業在動盪時期能持續獲利，取消年滿65歲強制退休 規定，現年63歲、自2008年起主掌雪弗龍的執行長沃思（Mike Wirth）在可預見的未來都不會退。

雪弗龍上季獲利比起去年同期的表現大降48%，但超過彭博調查市場預估的55億美元。該公司周日也表示，第2季在二疊紀盆地的油產量相當77.2萬桶，創下新高紀錄。

雪弗龍和石油同業已經好幾季都公布豐厚獲利，即使國際原油價格自去年高峰大降逾20%。

沃思說：「我們擁有強勁的商業動能，並且在相當動盪的環境中取得良好效果。我有一些事情仍想完成，很高興能繼續下去。」

延長沃思任期，是該公司2022年獲得超過350億美元創紀錄利潤後做成的決定。在沃思任內，雪弗龍已返還股東700多億美元。例如上季盈餘回饋股東空前的72億美元，包括現金股利28億美元以及股票回購44億美元。

根據金融時報報導，雪弗龍取消強制退休年齡的決定凸顯華爾街趨勢，即年長的高階主管在職位上停留的時間愈來愈長。摩根大通向67歲執行長戴蒙（Jamie Dimon）提供5000萬美元，留他在該職位做到至少2026年63歲的美國銀行總裁莫尼罕（Brian Moynihan）和70歲的貝萊德（BlackRock）老闆芬克（Larry Fink）都表示沒有退休計畫。92歲的波克夏執行長巴菲特是華爾街最年長主管，尚未宣布下台日期。

但雪弗龍財務長布雷伯（Pierre Breber）將於服務屆服35年後的2024年退休，由現任副總裁兼技術長博納（Eimear Bonner）自2024年3月1日起接任。