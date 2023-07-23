我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整個屋頂沒了…黑龍江1中學體育館坍塌10死 1受困

美中台矽三角競合 學者：美台半導體合作利台海穩定

雪佛龍Q2賺60億元優預期 取消65歲退休規定留執行長

編譯季晶晶／綜合23日電
雪佛龍周日公布第2季大賺60億元，雖低於一年前但優於市場預期。該公司並取消65歲強制退休規定，讓現任執行長沃思能繼續留任。(美聯社)
雪佛龍周日公布第2季大賺60億元，雖低於一年前但優於市場預期。該公司並取消65歲強制退休規定，讓現任執行長沃思能繼續留任。(美聯社)

美國石油巨擘雪弗龍（Shevron）周日公布第2季獲利60.1億美元，雖低於一年前但優於華爾街分析師預期。同時，該公司為了確保石油和天然氣行業在動盪時期能持續獲利，取消年滿65歲強制退休規定，現年63歲、自2008年起主掌雪弗龍的執行長沃思（Mike Wirth）在可預見的未來都不會退。

雪弗龍上季獲利比起去年同期的表現大降48%，但超過彭博調查市場預估的55億美元。該公司周日也表示，第2季在二疊紀盆地的油產量相當77.2萬桶，創下新高紀錄。

雪弗龍和石油同業已經好幾季都公布豐厚獲利，即使國際原油價格自去年高峰大降逾20%。

沃思說：「我們擁有強勁的商業動能，並且在相當動盪的環境中取得良好效果。我有一些事情仍想完成，很高興能繼續下去。」

延長沃思任期，是該公司2022年獲得超過350億美元創紀錄利潤後做成的決定。在沃思任內，雪弗龍已返還股東700多億美元。例如上季盈餘回饋股東空前的72億美元，包括現金股利28億美元以及股票回購44億美元。

根據金融時報報導，雪弗龍取消強制退休年齡的決定凸顯華爾街趨勢，即年長的高階主管在職位上停留的時間愈來愈長。摩根大通向67歲執行長戴蒙（Jamie Dimon）提供5000萬美元，留他在該職位做到至少2026年63歲的美國銀行總裁莫尼罕（Brian Moynihan）和70歲的貝萊德（BlackRock）老闆芬克（Larry Fink）都表示沒有退休計畫。92歲的波克夏執行長巴菲特是華爾街最年長主管，尚未宣布下台日期。

但雪弗龍財務長布雷伯（Pierre Breber）將於服務屆服35年後的2024年退休，由現任副總裁兼技術長博納（Eimear Bonner）自2024年3月1日起接任。

退休 石油 華爾街

上一則

色情入侵推特中文圈 反共帳號多見「黃推」出沒？背後動機起疑

延伸閱讀

阿根廷天然氣管即將完成 邁向油氣出口大國

阿根廷天然氣管即將完成 邁向油氣出口大國
印度與斯里蘭卡領袖會談 兩國將探討鋪設石油管線

印度與斯里蘭卡領袖會談 兩國將探討鋪設石油管線
參院通過修正案 禁向中國出口戰略石油儲備

參院通過修正案 禁向中國出口戰略石油儲備
華爾街巨頭Q2財報強勁 道瓊早盤上漲160點

華爾街巨頭Q2財報強勁 道瓊早盤上漲160點

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
政府發放振興支票、擴大版失業津貼、工資保障計畫等措施，協助美國家庭在疫情期間累積財富，而今年通膨降溫，也讓許多民眾保有超額儲蓄。消費者信心回升，讓美國經濟持續有撐。（美聯社）

原來如此…瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

2023-07-20 07:22

超人氣

更多 >
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」