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美國通膨降溫誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

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美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

近來美國通膨大幅降溫，許多評論家歸功於聯準會（Fed）去年初以來大幅升息抗通膨有成。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼則認為，Fed可能是歪打正著罷了。

克魯曼21日在紐約時報專欄指出，2022年初美國通膨率飆升，Fed除了提高利率壓制通膨外，別無選擇，畢竟美國經濟當時看來過熱，緊縮貨幣政策避免通膨變得根生抵固、嵌入預期，是合情合理的因應之道，即使冒著可能引發一波衰退的風險，但為努力避免1970年代惡性通膨歷史重演，似乎也只能放手一搏。

在Fed一連串猛力升息行動後，幾乎人人都預期美國一波經濟衰退將至。但怪的是，至今衰退尚未降臨，倒是通膨減緩（disinflation）發生了。克魯曼認為，這顯示Fed升息「或許已做了對的事，卻是基於錯的理由」。

克魯曼解釋，美國經濟在Fed連番升息衝擊下仍展現強大韌性，顯示整體需求強得出乎任何人預料。一部分原因可能是拜登政府的政策似已鼓動一波巨大的製造業投資潮。若不是Fed大幅調升利率，這可能又會助長通膨竄升。所以，在Fed試圖讓經濟降溫的同時，Fed實際做的，或許只是「防止經濟變得更火熱」，進而藉此讓經濟（從疫情扭曲）復原的力量降低通膨。

克魯曼認為，美國整體政策，不論是財政或貨幣政策，都比多數人預期好多了；但他也認為，目前為止，美國「通膨減緩」的過程大致能無痛進行，實在相當幸運。

克魯曼 升息 利率

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