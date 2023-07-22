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向中國說掰掰 「女股神」旗艦基金ARKK中股部位降到零

編譯洪啟原／綜合外電
「女股神」伍德（見圖）表示，她操盤的旗艦基金「方舟創新ETF」對陸股的曝險部位已降到零，因應中國市場經濟放緩。路透
「女股神」伍德（見圖）表示，她操盤的旗艦基金「方舟創新ETF」對陸股的曝險部位已降到零，因應中國市場經濟放緩。路透

CNBC報導，「女股神」伍德（Cathie Wood）表示，她操盤的旗艦基金「方舟創新ETF」（ARKK）對中國的股票曝險部位已降到零，因應中國市場經濟放緩。

根據晨星（Morningstar）的資料，伍德透露，管理近90億美元資產的ARKK，已在中國市場放緩時出清中股部位，並把特斯拉、Coinbase、Roku及Zoom這些她青睞的標的納入投資組合。

伍德20日在投資人網路研討會的一段預錄影片中說：「如同我們在熊市期間做的那樣，我們把策略集中在最看好的股票，尤其是中股。在我們集中注意力時，中股一檔一檔出現。至少在旗艦投資策略（指ARKK），我們現在對中國並沒有曝險。」

ARKK曾持有騰訊和中國最大房地產仲介公司貝殼控股公司的股票。伍德說，她對中國和其他新興市場的曝險，在2020年達到25%，當時中國對新冠疫情最初的反應使她感到印象深刻。

她說：「我們觀察全球針對疫情提出的財政及貨幣政策，並對中國的克制感到印象深刻。中國沒有在疫情間大撒幣。他們在貨幣和財政政策的因應措施非常克制。」

但伍德說，在北京當局開始打擊超級富豪和科技業，以加強掌控經濟後，她改變對中國的立場。她特別擔心中國房市，因為中國經過十年的快速擴張後，現在已背負大量債務。

伍德操盤的另一檔方舟金融創新基金（ARKF）仍握有京東商城少數部位，但已大量賣出拚多多和騰訊持股。伍德也說，當中國克服挑戰、市場進入新一輪牛市，她可能再次增持與中國相關的股票。

股票 疫情 投資

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