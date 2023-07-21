道指連漲10天 全周上漲逾2%

道指連續第10個交易日小幅上漲，為2017年8月以來首見。(美聯社)

美股漲跌互現，交易員評估了最新的企業財報，道瓊工業平均指數將連漲動能延長至10個交易日。

道指小漲2.51點或0.01%收3萬5227.69點。史坦普500指數上漲1.47點或0.03%收4536.34點；那斯達克綜合指數下跌30.5點或0.22%收1萬4032.81點。

道指連續第10個交易日小幅上漲，為2017年8月以來首見。

交易波動很大，因為投資 組合經理人重新調整其資金，以應對那指100訂24日生效的不尋常重新平衡。大量指數和股票 期權也於21日到期。

在繁忙的一周財報公布之後，交易員仍關注更多的企業獲利。運輸巨頭CSX因業績不佳而下跌3.71%。與此同時，美國運通下跌3.89%。

財報季至今企業獲利好壞參半。FactSet數據顯示，75%的史指成份股業績報告超出分析師預期。然而，根據The Earnings Scout的數據，這個數字低於80%的3年平均水平。

巴克萊分析師考烏(Emmanuel Cau)在最新報告中寫道：「總體而言，第2季初的業績似乎足以讓股市目前走高。」「下周將更能反映廣泛的獲利動態，大約有50%市值的個股將發表財報。」

道指和史指本周分別上漲2.11%和0.61%。那指本周下跌0.42%。

摩根大通 表示，罕見疾病治療開發商Travere Therapeutics具有潛在的實質長期價值。分析師拉瑪(Anupam Rama)首次給予該股加碼評級，並表示該公司最近批准的藥物Filspari，可以將該公司定位於「一個數十億元的長期市場」。該股上漲3.07%。

人工智慧(AI)推動微軟股價本周創下新收盤紀錄。該股今年來上漲 44%，估值達到一年多以來的最高水平，投資人將在下周公布財報時評估如何投資該股。

瑞士信貸(Credit Suisse)全球股票策略師加斯韋特(Andrew Garthwaite)表示，許多市場訊號顯示，今年稍後的大盤反彈可能會遇到障礙，「除了3個月的觀點外，我們會更加謹慎，因為： 1. 市場總是會在衰退中創出新低；平均在衰退開始後11個月。殖利率曲線、資深貸款官員調查、貨幣供應都符合經濟衰退條件。」

他表示：「我們還擔心工資成長將更加粘性，這代表了美國的核心服務通膨將會上升。因此除非出現經濟衰退，否則2024年市場預估降息幅度將不會實現。」

摩根大通在2023年初調升了黑石集團的股票評級，認為投資人對其房地產收入信託部門的資金外流對其進行了過度懲罰。然而，隨著近幾個月擔憂的減少和股價上漲，現在認為該股的許多正面因素已被定價。

分析師沃辛頓(Kenneth Worthington)在最新報告中將黑石集團的評級從加碼下修至中性，「為使本益比進一步擴大，希望永續基金成長再次支持有機成長；目前永續基金成長受到房地產投資情緒低迷的拖累。」

FactSet分析師巴特斯(John Butters)表示，這個財報季的初期回報率略低於平均水平。

他在報告中提出一些關鍵統計數據：史指成分股公司中有75%獲利超過預期，低於77%的5年平均水平。成分股每股獲利總體超出預期6.4%，低於8.4%的5年平均水平。推估史指2023年獲利降幅為9.0%，將是自2020年第2季受疫情影響下跌31.6%以來最大獲利跌幅。

美國商銀指出，設備租賃公司Herc的「好萊塢效益」已被順延。

分析師艾爾薩沙巴伊(Sherif El-Sabbahy)將該股評級從買進下修至表現不佳，理由是好萊塢近期正在進行作家和演員罷工，「要知道，娛樂的影響相對較小，約僅占銷售額的3-5%，但它使偏向執行面的前景變得混亂。」