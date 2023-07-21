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黑石集團管理資產總規模 達成1兆美元里程碑

編譯簡國帆／綜合20日電
黑石集團表示，管理的資產規模達到1兆美元的里程碑。（路透）
黑石集團表示，管理的資產規模達到1兆美元的里程碑。（路透）

黑石集團（Blackstone）表示，管理的資產規模達到1兆美元的里程碑，且創新高，主要是不動產與保險業務帶動，但黑石上季營收不如預期。

黑石集團20日發布的財報顯示，該公司是第一家管理資產規模超過1兆美元的另類資產管理業者。黑石在2018年管理4390億美元的資產時，便宣布這個目標。

黑石集團能夠達標，部分受惠於黑石不動產所得信託基金的成功，該基金在加州等地的快速成長領域，擁有租賃房產、工業地產及資料中心。黑石進入保險事業，包括以近30億美元收購Allstate，也幫助建立1兆美元的資產。

不過，黑石的股價20日卻收跌0.6%至107.51美元。 黑石第2季可分配盈餘去年同期減少近40%至12億美元，或每股93美分，略高於FactSet訪調分析師預期的92美分。部門營收下滑43.4%至235億美元，則低於預期。

該公司上季管理的總資產規模增加6%到1兆美元，可賺進費用的管理資產成長7%至為7,311億美元，卻略少於第1季的7320億美元。富國銀行分析師歐席亞指出，黑石的費用管理資產季比缺乏進展，成為上季財報受人矚目之處。

黑石集團共同創辦人兼執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）表示，管理資產規模達到1兆美元，為提前三年達標。

MarketWatch指出，黑石已透過多元化策略擴張管理的資產規模，包括1990年設立資金的避險基金部門、1991年投資不動產、1998年投資信用市場、2008年擴張信用事業，還有2011年設立私人財富部門、2012年探索戰術機會、2013年推出次級私募股權基金投資，2017年又進入基礎建設市場，2018年推出壽險部門以及保險解決方案管理部門，2020年推出第一檔成長股權基金。

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