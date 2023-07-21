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Fed前主席柏南克說 7月升息可能是最後一次

編譯葉亭均／綜合20日電
聯準會前主席、2022年諾貝爾經濟學獎得主柏南克（Ben Bernanke）檔案照片。（路透）
聯準會前主席、2022年諾貝爾經濟學獎得主柏南克（Ben Bernanke）檔案照片。（路透）

聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，普遍預期中的Fed下周升息，可能是本輪緊縮行動中的最後一次。另一方面，彭博資訊訪調的經濟分析師中，大多數也預期下周會是最後一次升息。

柏南克21日在富達投資舉辦的一場線上活動中表示：「看起來很明顯，Fed將在下次會議升息25個基點（1碼）。」「7月的這一次升息很可能會是最後一次。」

投資人顯然同意這點。根據聯邦資金期貨市場的交易，市場價格顯示投資人幾乎篤定Fed在7月25、26日的會議上決定升息，但此後再進一步升息的可能性有限。

柏南克是以品浩（PIMCO）高級顧問的身分提出上述談話。他表示，隨著租金上漲消退和汽車價格下跌，他預期未來六個月通膨更持續地下滑至3%至3.5%。

柏南克說：「到明年初，我們將降到3%、3%之上一些，然後我認為Fed會慢慢來，嘗試達到它的2%目標。」

Fed青睞的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）在5月年比上揚3.8%；剔除糧食與能源價格的核心PCE指數則上揚4.6%，這是Fed認為更能反映基本通膨趨勢的指標。

柏南克表示，Fed將希望見到勞動力市場的供需之間取得更好的平衡，接著才宣布在對抗通膨方面取得勝利。他談到就業市場時表示，「依然很熱」。

雖然美國職位空缺數量有所下降，但相對於被計入失業的每個求職者來說，仍有大約1.6個空缺職位。

柏南克表示，美國可能出現經濟放緩，這是對抗膨代價的一部分，但他強調任何衰退都可能是溫和的，「我們會見到的是失業率非常溫和的上升和經濟放緩。如果明年出現嚴重衰退，我會感到非常吃驚」。

另外，接受彭博調查的經濟分析師說，Fed下周升息1碼至5.25-5.5%的區間，為2001年以來的最高水準。隨著上月物價壓力的減輕，幾乎所有經濟分析師都預期，9月會議時利率將維持不變，只有五分之一的經濟學家預期到11月會議將可能再次升息。

升息 投資 租金

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