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特斯拉股價摔10% 馬斯克財富蒸發200億元…仍是首富

編譯季晶晶／綜合20日電
特斯拉股價20日重挫近10%，馬斯克的財富一夜蒸發逾200億美元。（路透）
特斯拉股價20日重挫近10%，馬斯克的財富一夜蒸發逾200億美元。（路透）

馬斯克的身家周四（20日）蒸發203億美元。稍早之前，特斯拉（Tesla）表示，可能必須繼續調降電動車售價，引發這支股票暴跌。

特斯拉股價在紐約下跌9.74%至每股262.90美元，創4月20日以來最大跌幅，因該公司警告，已然縮水的獲利還會進一步受挫。一連串的降價促銷之舉讓這家電動車大廠的毛利率大受打擊，在第2季降到四年低點。特斯拉執行長馬斯克說，如果利率持續攀升，特斯拉將不得不再降價。

馬斯克財富因此大縮水到2,344億美元，慘烈程度是彭博億萬富豪指數編纂以來的第七名，並進一步縮小全球前兩大富豪，他與奢侈品巨擘LVMH集團董事長兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）的差距。不過，馬斯克仍然比阿諾特的身家多出約330億美元。

財富嚴重縮水的美國科技大佬不只馬斯克一人。以科技股為主的那斯達克100指數下跌2.3%，亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos）、甲骨文的艾里森（Larry Ellison）、前微軟執行長鮑默（Steve Ballmer）、Meta平台的祖克柏格（Mark Zuckerberg），以及Alphabet聯合創始人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin），身家多多少少都受創，合計蒸發掉208億美元。

現年52歲的馬斯克財富主要來自他握有的特斯拉的股權，以及他對旗下太空事業SpaceX和社群平台推特（Twitter）的持股。截至周三，他今年財富增加大約1,180億美元, 因為特斯拉今年漲幅136%，就算周四吐回逾200億美元，也無礙他全球首富的身份。

74歲的阿諾特今年財富由390億美元膨脹到2,012億美元。因為總部在巴黎的LVM集團股價今年來勁揚26%。 

特斯拉 馬斯克 電動車

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