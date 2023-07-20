美3大航空公司第2季財報亮眼 亞洲貢獻大 中國例外

達美航空、美聯航和美航是美國三大航空公司，上季提供的國際航線以亞太區同比增長最強勁。（路透）

日經報導，強勁的國際旅遊需求使美國三大航空公司上季繼續享受疫後繁榮，營收創歷史新高。而秋季能否保持動能，關鍵可能在亞洲。僅管美中旅遊不景氣，但亞洲區有望保持創紀錄的收入。

達美航空 （Delta）第2季營收是空前的156億美元，獲利也創新高達18億美元，較一年前大增250%。美國聯合航空（United Airlines）營收成長17%，利潤11億美元去年同期多了一倍多。美國航空（American Airlines）的營收為141億美元，利潤13億美元，增長280%。

除國內旅行強勁，在繁忙夏季，國際旅遊爆發是三大航空公司的業績亮眼的原因。達美航空國際客運收入增加61%，國內客運收入只成長8%。美聯航的數據分別是增長44%和8%。美國航空國際旅客收入增加的幅度是較少的13%，國內旅客收入更減少3%。

三家航空公司都調高今年每股盈餘的預期。但股價表現不一致：達美股價昨天上漲0.29%到48.69美元，今年來上 漲近50%；美聯航周四上午召開財報電話會議後，股價當天上漲3.23%到56.57美元'；美航則下跌6.24%至17.44美元。

國際營收大多來自於美國人湧向歐洲避暑時、激增的跨大西洋旅行，但隨著夏季旺季消退，推動美國航空公司增長的有可能變成亞太地區，日本和東南亞國家將繼續其落後於美歐的疫後旅遊覆蘇。

美國三大航空公司提供的國際航線，以亞太區的同比增長最強勁。達美航空太平洋區收入增加175%，達到5.32億美元，運力比一年前激增113%。美航乘客在該地區的旅行里程數幾乎增加兩倍。美聯航在太平洋地區的收入成長161%到11億美元。

亞洲旅遊反彈以美聯航受益最深，該公司是迄今為止在此區足跡最大的美國航空公司。商務長Andrew Nocella在財報電話會議上說：「亞洲發展火熱，我們伺機操作。」美聯航在本周宣布10月起新增和擴大從美國飛往亞洲的航線，成為第一家直飛菲律賓的美國航空公司，從舊金山 飛馬尼拉。美聯航還宣布從洛杉磯 飛往香港的新航班，增加從舊金山飛往台北航班，並恢復從洛杉磯飛東京羽田機場的航班。

但中國仍然是棘手問題。Cirium的數據顯示，跨大西洋航班外，所有長途航班數量仍低於2019年水準，跨太平洋航班量下降大約37%。中國的國內市場雖然恢復，較2019年增長20%，但國際航班仍下滑逾60%。商務和休閒旅遊減少，加上地緣政治局勢緊張，使得這條一度熱鬧非凡的通道每周僅有幾十個航班，遠低於2019年的每周逾300個航班。