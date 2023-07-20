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道指第9天走升 近6年最長連漲

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受特斯拉Netflix拖累 美股史坦普收黑、那指重挫2%

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。(路透)
紐約證交所交易員。(路透)

美股四大指數周四（20日）漲跌互見，那斯達克指數重挫2%，受特斯拉、Netflix財報拖累，費城半導體指數大跌3.6%，受台積電二度下修財測影響；但由於嬌生公司財測強勁，道瓊指數連九個交易日收高。

道瓊工業指數20日上漲163.97點，漲幅0.47%，報3萬5225.18點；史坦普500指數下跌30.85點，跌幅0.68%，報4534.87點；那斯達克指數下跌294.71點，跌幅2.05%，報1萬4063.31點。

費半指數大跌3.6%至3,663.85點。

那斯達克指數寫下3月9日以來最大單日跌幅，道瓊指數連續第九個交易日上漲，為2017年9月以來最長的一輪連漲。

那指今年以來已急升34.4%，觸及2022年4月初以來最高，這主要受惠於輝達（Nvidia）、Meta等大型成長股的漲勢似乎勢不可擋，受AI潛力的樂觀預期、美國經濟比許多人預期的更具韌性，以及聯準會即將結束升息等預期帶動。

電動車大廠特斯拉股價重挫9.74%，寫下4月20日以來最大單日跌幅，特斯拉稍早公布第2季毛利率降到四年來最低，執行長馬斯克暗示將進一步降價。

Netflix急挫8.41%，創12月15日以來最大單日跌幅，此前這家影音串流巨擘營收低於預期。

Kace Capital Advisors管理合夥人Ken Polcari說：「昨晚特斯拉和Netflix的消息雖然不是世界末日，但確實給了人們一個清醒的理由，『哇，也許我現在不應該追著這些公司，讓我把一些錢拿走，重新配置到無聊的大公司上』。」

Aegon Asset Management的策略師Cameron McCrimmon則警告說，少數科技股支撐的漲勢可能已經「過頭」，可能是回檔的先兆， 「史坦普500指數的回報範圍變得愈來愈窄，只是受到少數幾家超大AI科技股的推動，這是牛市正在衰退的典型信號。」

不過，由於嬌生公布財報並宣布上調年度利潤預測後上漲6.07%，道瓊工業指數得以收高。

在史坦普500指數中，史坦普科技類股、通訊服務類股和非必需消費品類股周四均下跌至少2%。

科技類股面臨更大壓力，此前商業軟件製造商思愛普（SAP）調降全年雲端運算收入預測。思愛普在美國上市的股票收跌6.34%。

周四公布的經濟數據顯示，美國勞動力市場依然吃緊，房地產領域和製造業繼續下滑。

美國聯合航空公司上漲3.23%，此前該公司因國際旅遊需求旺盛而上調了全年獲利展望，並公布了有史以來最高的單季獲利。

截至周四上午，已有77家史坦普500指數成分股企業公布了財報。路孚特數據顯示，預計企業第2季獲利將下滑7.9%，月初預期為下降5.7%。

特斯拉 史坦普500 道瓊

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