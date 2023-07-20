道指第9天走升 近6年最長連漲

Netflix和特斯拉發布財報後下跌，影響了整體大盤走勢。Getty Images

製藥商嬌生 公司公布優於預期的獲利結果，道瓊工業平均指數連續第9天上漲。這是道指自2017年以來最好的連漲紀錄。

但交易員最喜愛的Netflix和特斯拉出現發布財報後下跌，影響了整體大盤走勢。

對科技股依賴程度較低的道指上漲163.97點或0.47%收3萬5225.18點。史坦普500指數下跌30.85點或0.68%至4534.87點。那斯達克綜合指數下跌294.71點或2.05%收1萬4063.31點。道指漲幅相對以科技股為主的那指100指數創去年2月以來最大。

道指成分股嬌生公司調升全年業績財測，並公布上季業績超出華爾街預期後，股價上漲6.07%。道指的另一家成份股Travelers保險公司本季營收超出分析師的預期，提振了股價。

但獲利結果參差不齊，拖累了史指和那指。串流媒體巨頭Netflix營收低於分析師預期，股價下跌8.41%。市場對其財報預期很高，該股今年以來上漲近50%。

與此同時，特斯拉下跌9.74%。CEO馬斯克和其他高管在19日公司財報電話會議上表示，由於工廠停工改進，第3季汽車產量將放緩。

FactSet數據顯示，至今已公布財報的史指成份股中，74%的業績超出預期。強勁的企業獲利讓人們對經濟軟著陸產生樂觀期待。

BMO Capital Markets 分析師貝爾斯基 (Brian Belski) 在報告中表示，「即使表現讓市場印象深刻，熊市預言者的數量肯定已經減少，但仍有一部分頑固分子認為近期趨勢只不過是熊市反彈。」「不幸的是，對於這群人來說，歷史似乎並沒有站在他們一邊。」

史指中有20支股票 觸及52周高點，其中11支還觸及歷史新高。這20支個股中有3家是房屋建商，所有這些個股的價格在交易時段都一度創下歷史新高。其中摩根大通是道指成份股。

本周史指非必需消費品股票的下滑不足以抹去本月的漲幅。本月至今，整個類股上漲約0.5%。

非必需消費品在本周史指11個類股中表現最差，下跌近2.5%。相較之下，史指本周上漲約0.7%。

嬌生公司強勁的上季業績推動道指走升。高盛(Goldman Sachs)和波音(Boeing)也上漲超過2%。這3支股票每支分別都推升道指至少30點。

雖然道指已進入連續第9個交易日上漲，創2017年9月以來最長的連漲趨勢，但2023年至今道指僅上漲6.4%，而那指100的漲幅為41%。

美國個人投資 者協會(AAII)最新的每周調查顯示，散戶投資人對股票的熱情從上周的41.0%攀升至51.4%，並且連續第7周看漲情緒高於37.5%的長期歷史平均水平。

最近一周的樂觀情緒為2021年4月的52.7%以來最高。同樣，連7周高於平均水平是2021年2月至5月以來最長的樂觀情緒。

相反，對未來6個月股票價格將下跌的看跌情緒從上周的25.9%降至21.5%，為2021年6月以來的最低水平，並且連續第7周看跌信心低於31.0%的歷史平均水平。連7周看跌是2021年2月至7月持續23周以來最長的一次。

AAII表示，看跌情緒「已接近其典型區間底部」。去年9月，悲觀情緒達到了一年來最高點，當時60.9%的投資人認為股市未來前景黯淡，距離熊市觸底還不到一個月。

最近一周接受調查的投資人中，持中立觀點的比率縮小至27.1%，而上周的比率為33.1%。

摩根大通表示，隨著春季地區銀行業危機在投資者心中逐漸消退，西部聯盟(Western Alliance)的動能正在增強，該股目前仍有顯著上漲空間。

在該股第2季財報顯示存款回歸後，分析師艾歷索波洛斯(Steven Alexopoulos)將Western Alliance的目標價從每股53元上修至60元。該股19日漲逾7%，20日再漲4.48%。