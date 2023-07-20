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人行又出招讓人民幣升破7.2

記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行又出招，讓人民幣升破7.2整數關卡。（中通社）
中國人民銀行又出招，讓人民幣升破7.2整數關卡。（中通社）

中國人民銀行又出招，讓人民幣升破7.2整數關卡，在岸人民幣兌美元20日下午收盤價報7.1811，升值386基點。

人民幣夜盤更繼續走高，截至晚間8點半，在岸人民幣升至7.1699，升值541基點。離岸人民幣更升值572基點至7.1746。

人民幣兌美元官方中間價7.1466，僅上調20個基點，但人行20日在盤前就出手，宣布將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，並從即日起實施。

北京商報報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，跨境融資宏觀審慎調節參數是「跨境融資風險加權餘額上限」中的一個計算因子，上調該參數可以提高對應的風險餘額上限，便於境內企業和金融機構增加跨境融資額度，有利於跨境資金流入，優化資產負債結構。同時，境內外匯資金增加後，相應結匯需求增加，也能起到穩匯率的效果。

早在2016年，人行與外匯局就建立了全口徑跨境融資宏觀審慎管理框架，境內企業可以根據自身需求借用境外資金，為跨境融資提供了一條新管道。於境內企業而言，當跨境融資宏觀審慎調節參數上調由1.25上調至1.5，也意味著其跨境融資的上限提高0.25倍。有利於境內企業吸收境外資金。

自2020年以來，人行在2020年12月、2021年1月，根據市場實際情況分別調節金融機構和企業跨境融資宏觀審慎調節參數，由1.25降至1。人行上一次調節這一參數則發生在2022年10月，金融機構和企業跨境融資宏觀審慎調節參數由1上調至1.25。當時人民幣匯率也是處於貶值區間才使人行出手。

而2023年4月以來，人民幣匯率開啟新一輪貶值走勢，到6月在岸、離岸人民幣均創下2022年11月以來新低，隨後又回彈，圍繞7.2關口波動。溫彬認為，當前人民幣對美元匯率處在7.2附近，本次調整體現了監管層合理引導市場匯率預期的意圖。

對於人民幣匯率下一階段發展，溫彬認為，應對匯率貶值，官方的匯率工具箱依舊較為充足，主要包括外匯存款準備金率、遠期售匯風險準備金率、跨境融資槓桿率、境內企業境外放款宏觀審慎調節係數等工具，可在必要時繼續對市場預期進行合理有效引導。

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