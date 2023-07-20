特斯拉財報／利潤降、市值卻大增 什麼情況？

特斯拉利潤率下滑，今年來市值卻反而大增。圖／歐新社

特斯拉 第2季財報讓多頭人士找到許多繼續看多的理由：盈餘優於預期，電動皮卡CyberTruck終於開始生產，超級電腦Dojo運算威脅似乎值得期待。但投資 人疑惑的問題似乎仍未找到答案：為什麼特斯拉利潤 下滑，今年來市值卻反而大增？這種分歧何時才會結束？

彭博資訊報導指出，特斯拉上季剔除特定項目後的每股盈餘91美分，比分析師預測高出10美分，但主要是因為「其他收益」4.17億美元的貢獻。事實上，特斯拉降價侵蝕盈餘的效應更明顯：備受關注的汽車本業毛利率降到18.2%，比一年前整整下滑8個百分點，且為四年來最低；包含旗下所有事業的營業利益率跌破10%，是逾兩年來最低。

這家電動車製造商或許還能自誇利潤率持續領先其他汽車同業，但就營業利益率而言，看來特斯拉已落入汽車業的中段班。

然而，特斯拉市值仍在第2季擴增1,320億美元，與年初時的水準相比更大增5,300億美元，如今達到9,230億美元。

彭博專欄作家丹寧（Liam Denning）指出，現在特斯拉市值距離再次朝1兆美元叩關，只差「及時來一個人工智慧（AI）相關題材」振奮股價的距離。

可是，利潤率下滑，市值卻大增，顯然不合理。況且，特斯拉以2023年GAAP預估盈餘計算在的本益比已接近100倍，估值偏高。難怪在利潤率下滑的消息傳出後，股價應聲下挫。

現在不利特斯拉股價後市的因素包括：

連續五季電動車產量超過銷量，使所謂「只是供應受限」的藉口破功；

訴諸汽車業「降價刺激買氣」的老伎倆，有損利潤；

把擴充產能置於首位，砸重金拚明日的成長，進一步拖累今日的利潤；

隱含平均售價（ASP）進一步降到4.7萬美元，比一年前大減逾9,000美元，而且是在今年Model S和Model X高價車款交車量彈升的情況下還這樣，顯示每部車的隱含毛利不到9,000美元，比一年前的水準大約少了7,000美元；

庫存累積和利潤承壓，也抑制現金流量，第2季生出10億美元的現金流量，不到分析師共識預測的一半；

今日投注巨資拚未來成長，也可能加重利潤和現金流壓力。比方說，投資Dojo超級電腦計畫，總得花錢吧？

樂觀解讀是，特斯拉今日投資擴大產量，可望降低電動車平均售價，有助未來賣出更多的車，進而彌補今日利潤縮水的缺口。

只不過，短期而言，這個缺口勢必遭投資人放大檢視。