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特斯拉午盤股價猛摔逾7% 反映這些顧慮

編譯湯淑君／綜合外電
利潤率下滑等顧慮，拖累特斯拉股價20日午盤大跌逾7%。(路透)
利潤率下滑等顧慮，拖累特斯拉股價20日午盤大跌逾7%。(路透)

從許多方角度來看，特斯拉第2季財報法說會似乎是舊帶重播。分析師指出，執行長馬斯克高談自駕車的長期美景，卻未能澆熄投資人對眼前降價侵蝕利潤的顧慮。

MarketWatch報導，Piper Sandler分析師帕特在研究報告中指出，他仍看好特斯拉長期展望，並維持「加碼」該股的評價，還把目標股價從280美元提高到300美元。他在報告中寫道：「管理層聽起來比以往更有把握，相信全自動輔助駕駛（FSD）軟體和其他人工智慧（AI）產品終將凌駕其他一切考量。我們同意他（馬斯克）的評估。」

不過，帕特說：「管理層保留（下半年）降價的可能性，而且絲毫未表示想捍衛近期利潤門檻的意向。」基於今年來特斯拉股價漲幅超過130%，且投資人密切關注利潤率是否接近落底，特斯拉股價在財報發布後重挫，並不令人意外。

特斯拉股價19日（周三）收在每股291.26美元，20日午盤大跌7.04%至270.75美元。

該公司主管早在第一季盈餘法說會上就表示，願意吸收降價導致短期利潤受損的衝擊，也要把更多車賣到市場，並且擴大客戶基礎，放眼這些車主最終可能付費使用自駕軟體的長期願景。特斯拉主管在第二季法說會上，似乎也未特別聚焦於利潤。

財務長柯寇恩（Zach Kirkhorn）19日就說：「消費者情緒並非我們所能控制，但我們有義務順應他們的情緒，以確保、維持供需平衡。」

高盛分析師德蘭尼說，利潤顧慮可能成為籠罩特斯拉股票後市的一朵烏雲。他預期，特斯拉利潤率可望從第2季的水準回升，反映削減成本的效益，但「基於車子訂價可能調降，可能只是緩步回升」。

此外，他也將緊盯特斯拉描述的AI故事有何進展。他說：「我們仍相信，特斯拉在AI領域處於優勢，因為工程人才濟濟、垂直整合、完整的解決能力，以及數據的取得。不過，基於往年的進展速度和此問題涉及的複雜度，我們相信，不需緊盯的FSD可能還需要一段時日才會推出。」他給特斯拉股票「中立」評等，目標價為275美元。

特斯拉維持2023全年預估交車數約180萬輛不變，並未調高預測，也令人憂慮。

古根漢分析師朱西考說：「（第3季）產量缺乏成長，從固定成本吸收角度來看會是一股順風，但可能也會造成效率遞減。」他給特斯拉股票「賣出」評等，目標價雖從112美元提高到125美元，仍遠低於19日收盤價每股291.26美元。

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