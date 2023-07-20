「女股神」伍德眼明手快 特斯拉法說會前殺出逾7萬股

特斯拉上季利潤率下滑，「女股神」方舟投資創辦人伍德在特斯拉發布財報前，大舉脫售特斯拉持股獲利了結，避開一波賣壓。(路透)

在特斯拉 上季財報顯示利潤 率下滑、執行長馬斯克 坦承汽車工業面臨「動盪時期」，讓看壞該股後市的空方士氣大振。但有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）動作更快，早在特斯拉發布財報的幾天前，就已大舉脫售特斯拉持股，逢高獲利了結，避開一波賣壓。

馬斯克19日在特斯拉第2季盈餘法說會上說：「世界經濟某日看似分崩離析，隔天一切卻又風平浪靜。我不曉得，見鬼了到底發生何事？」

但有件事馬斯克很確定，就是汽車市況不太妙。於是，特斯拉採取主動因應艱困時局，先前在通膨熾熱環境下已積極調降售價，設法刺激買氣並擴大市占，不惜付出利潤變薄的代價。

巴隆周刊（Barron's）報導，一旦通縮（deflation）來襲，其他汽車製造商也將跟著降價；但有別於特斯拉早早果斷犧牲利潤支撐銷量，其他車廠卻享受不到伴隨利潤縮水而來的任何好處。等到塵埃落定後，特斯拉終將立於更強的優勢地位。

這一切，似乎都看在方舟基金操盤手伍德眼裡。她已在特斯拉法說會登場前，連續幾個交易日大舉減持特斯拉持股，本周來累計已透過旗下的方舟創新ETF（代碼：ARKK ）和方舟次世代網路ETF（代碼：ARKW），脫售超過7.3萬股特斯拉股票。

根據投資者商業日報（Investor's Business Daily）報導，光是17日（周一），伍德就脫售45,184股特斯拉股票，落袋1,312萬美元。上周，伍德已賣出20,874股，進帳570萬美元。若從6月12日算起，伍德總計已賣出超過70萬股。在此之前，伍德的方舟投資公司共買進超過130萬股特斯拉股票。

截至7月19日為止，特斯拉仍是方舟創新ETF最大持股，持股權重達11.26%；特斯拉在方舟次世代網路ETF名列第五大持股，持股權重6.58%；特斯拉在方舟自動化科技與機器人ETF（代碼：ARKQ）是第一大持股，持股權重15.03%。

受第2季利潤率下滑影響，特斯拉19日盤後股價一度重挫5%，20日盤前跌逾4%。這顯示伍德先一步減持特斯拉股票停利，有先見之明。

伍德似乎也料見馬斯克描述的詭異經濟景況。伍德14日接受CNBC訪問時即表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今通膨正大幅滑落，一些通膨的領先指標迅速降下來。她警告，美國通縮威脅近在眼前，「在許多地方已經見到了」。

向來質疑特斯拉的空頭人士錢諾斯（Jim Chanos）推文指出，特斯拉上季盈餘優於預期，全因「其他收益」項目上下波動將近4億美元--從第1季的負4,800萬美元逆轉為第2季的3.28億美元。他還指出，核心事業營業利益比去年同期減少3%，比前一季更大減10%。

長期看好特斯拉的美國券商Wedbush分析師艾夫斯則認為，特斯拉第2季表現如「金髮女郎」，不冷不熱、恰到好處。如同其他多頭人士，他仍看好特斯拉的長期展望。