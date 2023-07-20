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中國今年首度出手干預 人民幣兌美元匯率大漲

中央社台北20日電
人民幣兌美元匯率大漲。(Getty Images)
人民幣兌美元匯率大漲。(Getty Images)

人民幣兌美元匯率昨天重貶，中國官方今年首度出手干預，今天上調「跨境融資宏觀審慎調節參數」後，在岸、離岸人民幣兌美元匯率應聲大漲，重回7.18關卡。

人民幣兌美元匯率上週升值逾千點後，本週大幅回檔，在岸、離岸人民幣昨天雙雙重挫，跌破7.20關卡。

今早開盤前，中國人民銀行（央行）、國家外匯局聯合公告稱，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，並於2023年7月20日實施。

兩部門表示，此舉旨在進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理。中國人民銀行、國家外匯局將繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構。

綜合澎湃新聞、新浪財經報導，上述政策發布後，人民幣兌美元匯率應聲大漲。

在岸人民幣兌美元匯率早上開盤大幅走高，盤中一度升破7.18關卡，大漲逾400點。下午4時30分收盤報7.1811，較上一交易日上漲386點。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元匯率，也在政策宣布後直線拉升，盤中一度升破7.18關卡，大漲逾500點。截至下午5時30分報7.1826。

調節跨境融資宏觀審慎調節參數，被視為可用於穩定匯率的政策工具之一。

中國官方上一次動用這一工具是在去年10月25日，當時人民幣兌美元即期匯率跌破7.30關卡，兩部門將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25。

面對本輪人民幣匯率貶值，中國調節跨境融資宏觀審慎調節參數之前，今年尚未使用外匯政策工具。

報導提到，中國央行副行長劉國強14日在國新辦記者會表示，近年來，在應對多輪外部衝擊的過程中，積累了豐富的應對經驗，也具有充足的政策工具儲備。「既不會沒有定力，也不會太佛系。」

中國上調跨境融資宏觀審慎調節參數，將擴大國內金融機構和企業從境外融資的額度。此前分析指出，此舉可提升融資能力，促進國內經濟復甦。

匯率 融資 央行

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