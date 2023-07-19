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Netflix大增近600萬訂戶財測卻不理想 盤後股價崩跌

編譯黃淑玲／綜合外電
Netflix公布上季訂戶大增，投資人卻不領情。19日盤後股價一度狂跌10%。(路透)
Netflix公布上季訂戶大增，投資人卻不領情。19日盤後股價一度狂跌10%。(路透)

美國影音串流服務巨人Netflix第3季的營收財測不如市場預期，股價周三盤後一度崩跌10%。彭博資訊分析，這顯示Netflix掃蕩帳號違規分享後，雖然訂戶數增加，但對於營收成長的助益未能符合分析師；另外，新的廣告策略似乎也還看不到成效。

由股價在盤後重摔的情況來看，市場明顯沒有為Netflix慶祝上季新增590萬訂戶的好成績，儘管這個亮眼的新增用戶數是市場預期的兩倍多；投資人反而聚焦本季預估營收只有85.2億美元，低於華爾街估計的86.7億美元。上季營收成長2.7%至81.9億美元，也不如分析師預期，部分原因是匯率，加上Netflix在一些市場降價搶市。

Netflix表示，廣告營收與分享新增用戶，未能抵消其他拖累營收的因素，例如競爭激烈沒能調漲價格等。

Netflix共同執行長Greg Peters周三對美國銀行（BofA）分析師Jessica Reif Ehrlich說，需要幾季才能實現付費分享訂戶帶進的財務好處。公司致股東信中則是強調：「今年以來我們一直穩健進步，對於成長再加速我們還有更多工作要做。」

Netflix股價周三正常交易時段收盤小漲0.59%，報477.59美元，但收盤後重挫逾8%至每股438.15美元。截至周三收盤，Netflix今年來股價已上漲逾60%。第2季結束時，全球訂戶數達2.384億人。

公司第2季淨利年增逾6%，至15億美元，優於預期的13億美元。由於好萊塢編劇和演員的持續罷工，Netflix表示，今年在內容上的支出料將減少，自由現金流預期因而由原估的35億美元上調至50億美元。

Netflix 匯率 華爾街

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