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特斯拉Q2營收創新高 但降價導致利潤率下滑 盤後重挫5%

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉上季營收創新高，但毛利率萎縮，反映連續多月的降價促銷行動壓縮了利潤。(路透)
特斯拉上季營收創新高，但毛利率萎縮，反映連續多月的降價促銷行動壓縮了利潤。(路透)

特斯拉上季營收創新高，但毛利率萎縮，反映連續多月的降價促銷行動壓縮了利潤。特斯拉執行長馬斯克表示，如果經濟惡化，特斯拉將進一步降價。消息拖累特斯拉股價在19日盤後重挫5%。

特斯拉19日盤後公布，上季淨利年比成長20%至27億美元，不過營業利益比去年減少3%至24億美元。

在汽車毛利率方面（不計碳排放額度業務），上季自19%下滑至18.1%，遠低於一年前的26%；整體毛利率為18.2%，是16個月來最低。

馬斯克已表示，他對於犧牲獲利能力換取銷量感到寬心，而這項策略目前明顯奏效。特斯拉上季獲利和營收都優於預期，交車數也創紀錄，還表明好日子在前頭，因為特斯拉正投入資金於提高電池組產量、新的皮卡車Cybertruck和其他大型、成長型計畫。

馬斯克在財報會議上表示：「我們持續把目標訂在今年交車180萬輛，但預期第3季的生產將有點下滑，因為夏季停工進行大量工廠升級。」

馬斯克對分析師說：「有一天，看起來像是世界經濟正在崩潰，隔天又沒事了。我不知道到底發生了什麼。我們正處在一個，我會稱之為，動盪時期。」

特斯拉股價在19日盤後數小時變動不大，然而在馬斯克談話後重挫5%。

本月稍早，特斯拉公布第2季交車466,140輛，而且生產了479,700輛電動車。這些交車數高於華爾街預期，部分是獎勵措施和折扣帶動。然而相應地，特斯拉上季營業利益率下滑至9.6%，連續第三季下滑並降至五季來最低。

特斯拉在股東報告中解釋說，第2季營業利益率較低的原因是平均銷售價格降低，且內部設計的4680電池生產成本提高等。該公司表示，正聚焦降低成本與新產品研發，而且「這些不確定時期的挑戰還沒結束」。

回顧上季，特斯拉剔除特定項目後每股盈餘91美分，高於分析師預估的81美分；上季營收成長47%至249億美元，高於市場預期的245億美元；其中，核心的汽車業務營收成長46%至212.7億美元，能源生產與儲存營收年比成長74%至15.1億美元；包括維修在內的服務營收成長47%至21.5億美元。

特斯拉表示，原物料成本較低和政府提供稅務優惠，有助於降低每輛車的成本，但該公司見到Cyberturck、AI計畫與4680電池組提高生產規模的營業支出增加。

特斯拉表示，延宕已久的Cybertruck生產正邁向在今年首度交車。

特斯拉 馬斯克 利率

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