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道指再升百點 創4年來最長連漲

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道指再升百點 創4年來最長連漲

記者張大仁／即時報導
二手車零售商Carvana達成減少約12億元債務協議後，股價上漲40.2%。這家線上汽車零售商發布上季財報，將發布日期從8月3日提前。Getty Images
二手車零售商Carvana達成減少約12億元債務協議後，股價上漲40.2%。這家線上汽車零售商發布上季財報，將發布日期從8月3日提前。Getty Images

隨著企業財報季繼續，美股收漲，道瓊工業平均指數創下近4年來最長的連漲紀錄。

道指上漲109.28點或0.31%收3萬5061.21點。史坦普500指數上漲10.74點或0.24%至4565.72點；那斯達克綜合指數上漲4.38點或0.03%收1萬4358.02點。道指連續第8個交易日上漲，為2019年9月以來最長的連漲趨勢。

高盛財報顯示獲利未達預期，營收超出預期，這與房地產和GreenSky的虧損有關。高盛之前曾警告投資人，該季業績可能會黯淡，股價上漲0.97%。其他個股方面，U.S. Bancorp和J.B. Hunt分別上漲6.46%和3.75%。

Netflix、特斯拉、IBM和聯合航空等將在收盤後發布財報。

到目前為止，第2季財報季已有一個良好的開端。FactSet數據顯示，在已公布業績的史指成份股中，78%業績超出預期。對於許多投資人來說，最近的連續上漲支持了軟著陸的可能。在上周令人鼓舞的通膨數據公布後，這個前景也受到關注。

DWS Group固定收益和交易主管卡特拉姆朋(George Catrambone)表示：「銀行獲利優於預期，並將春季的偶發危機進一步推至腦後，並且至今走勢就像會發生軟著陸一樣。」「CEO們的評論反映出零售銷售控制小組透露的現實：雖然信貸正常化了一些，但支出基本完好。」

二手車零售商Carvana達成減少約12億元債務協議後，股價上漲40.2%。這家線上汽車零售商發布上季財報，將發布日期從8月3日提前。

隨著農產品價格繼續走高，Teucrium小麥ETF(WEAT)上漲6.92%。

雖然烏克蘭戰爭仍在繼續，但俄羅斯退出允許穀物從黑海運出的協議，自此以來小麥價格大幅上漲。然而，價格仍遠低於戰爭初期的水平。

追蹤一籃子小麥期貨合約的Teucrium基金過去一周上漲約20%。

玉米、小麥和大豆收漲。對美國中西部乾旱天氣的擔憂以及俄羅斯退出黑海穀物協議後對黑海港口敖德薩的空襲，刺激了小麥價格上漲。

小麥期貨上漲5.4%，本周至今上漲近6%，可望創下6月23日以來的最佳單周表現。

大豆期貨上漲1.7%，達到每短噸437.4元的高位。

玉米期貨上漲3.1%至每蒲式耳551.5分。本周至今上漲7.2%，可望創5月26日以來最佳單周表現。

小型股7月大幅上漲，羅素2000指數本月至今上漲近5%，甚至跑贏了同期上漲2.6%的史指。

拉升本月羅素2000指數的股票包括比特幣礦商TeraWulf和Carvana，光是本月它們的漲幅就超過100%。BridgeBio 7月上漲了97%，而Cipher Mining則上漲近70%。

雖然羅素2000指數在2023年表現出色，但仍跑輸大盤指數。今年以來，史指上漲近19%，而小型股指數則上漲12%。

Oddity Tech在IPO後股價上漲超過35%。這家利用人工智慧(AI)製造化妝品的美容科技公司的市值約為28億元。

第2季財報季剛剛開始，史指成分股中已有10%公布業績。根據Refinitiv數據，在已發布財報的50家公司中，64%的公司營收超出預期，而80%的公司每股獲利超出預期。

根據綜合成長率，預計獲利將同比下降超過8.2%，營收預計將同比下降0.8%。該比率結合已報告數據和等待報告的公司數據。

《彭博》報導，蘋果公司正在開發自有AI工具，該公司股價上漲0.71%。

報導引述知情人士的消息指出，蘋果已經建立自有框架來創建大型語言模型(LLM)，可能會挑戰OpenAI、谷歌和其他公司的語言模型。

今年至今，蘋果股價已上漲50%。

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