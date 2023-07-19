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中日齊拋美債 中國持倉再降至13年來低點

記者陳政錄／即時報導
中國再次減持美債。（中通社）
中國再次減持美債。（中通社）

美國財政部18日公布5月的國際資本流動報告（TIC），顯示外國投資者持有的美國國債規模出現四個月以來的首度減少，包括中國、日本這兩個主要海外債主，均大幅減持美債，中國減少了222億美元，總持倉降至8467億美元，再創2010年5月以來最低。

據財聯社，美國TIC報告顯示，中國5月持有的美國國債規模，大幅減少了222億美元，總持倉從上月的8689億美元降至了8467億美元，為2010年5月以來的最低。

自去年4月起，中國的美債持倉就一直低於1兆美元，截至今年2月，更曾連續七個月減持美債，因此儘管今年3月，中國一度增持美債，但整體仍處於減持過程，並於五月再創13年多以來新低。

日本方面，今年5月仍是最大的美國國債海外持有國，不過當月減持304億美元，使總持倉規模從上月的1兆1,272億美元，降至1兆968億美元，減持規模為去年10月以來最大，這也是近3個月以來，日本首度減持美債。

在此之下，5月外國投資者持有的美國國債規模，從4月的7.581兆美元，降至7.527兆美元，前五大海外「債主」中，僅盧森堡增持17億美元，除中日外，英國、比利時分別減持141億美元、11億美元。

道明證券（TD Securities）駐紐約的美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，中日的大幅拋售，推動了外國投資者在當月的拋售，考慮到5月下半月美債收益率的上升，這整體上是合理的。

財聯社報導還分析，縱觀5月的美國國債市場，圍繞債務上限僵局可能導致美債違約的擔憂，一直是當月的一個關鍵主題，即使美國兩黨在6月初的最後關頭達成債務協議，但展望未來，仍會讓不少市場參與者感到後怕。

另一方面，有別於拋售美債，中國仍繼續增持黃金，據中國國家外匯管理局數據顯示，5月中國的黃金儲備為6727萬盎司，較4月底增長51萬盎司、增幅0.76%，連續第七個月增長。

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