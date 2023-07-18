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推特複製品Threads首次更新 增翻譯按鈕

編譯季晶晶／綜合外電
兩周前推出的微網誌Threads首次更新，新功能包括追蹤分頁和翻譯按鈕。歐新社
兩周前推出的微網誌Threads首次更新，新功能包括追蹤分頁和翻譯按鈕。歐新社

Meta兩周前發布的推特（Twitter）複製品、Instagram的微網誌Threads，首次更新帶來新功能，其中包括追蹤分頁和翻譯按鈕。

Instagram的軟體工程師羅斯（Cameron Roth）周二在Threads分享一則貼文，宣布隨著蘋果iOS更新，對Threads進行增補。

追蹤分頁可以讓用戶更容易看到有誰在關注他們。用戶還可以使用翻譯按鈕閱讀其他語言的貼文。羅斯表示，iOS更新包括修復一些軟體錯誤並改進加載狀況。

Threads一推出就引發轟動，根據Meta，僅僅五天就吸引到一億人註冊。但來自Sensor Tower和Similarweb的數據顯示，該服務在隨後一周的成長和參與度有所下降。

廣告商說，他們希望Threads能加入更多功能，例如按時間順序編排的feed以及搜索標籤的功能，這將有助於他們創建更好的廣告活動。

羅斯說，關於這次更新，用戶「可能需要重新啟動應用程式才能看到一些內容，或者等到今天過去」，因為系統的關係，可能要一段時間才能全面完成發布。

Threads iOS 推特

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