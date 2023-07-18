道指連7日上漲 逾2年最長走勢

交易員消化了優於預期的企業獲利，道瓊工業平均指數走高。美聯社

交易員消化了優於預期的企業獲利，道瓊工業平均指數走高。

道指上漲366.58點或1.06%收3萬4951.93點。那斯達克綜合指數上漲108.69點或0.76%收1萬4353.64 點；史坦普500指數上漲32.19點或0.71%收4554.98點。道指連續第7個交易日上漲，為2021年3月以來最長的連續上漲走勢。

由於利率 上升，美國商銀第2季獲利優於預期。紐約梅隆銀行的獲利也超出預期。兩家銀行均上漲超過4%。

受財富管理業務創紀錄收入的推動，摩根史坦利 上漲6.45%，營收和調整後每股獲利上漲。由於第2季業績喜憂參半，PNC Financial上漲2.51%。

總體而言，財報季至今開局強勁。FactSet數據顯示，在已報告的史指成份股中，84%超出獲利預期。

與此同時，投資 人似乎正在擺脫商務部18日公布的軟數據。6月預售零售額環比成長0.2%，而《道瓊》調查的經濟學家預測成長0.5%。

TradeStation市場情報副總裁羅素(David Russell)表示：「美國人在加油方面得到緩解，但對消費品的需求也沒有過多。」「對於擔心Fed需要在7月後升息的投資人來說，這是個適度的利多消息。金髮姑娘繼續前進。」

最近的通膨數據加強了許多投資人對軟著陸的預期，而且股指今年也繼續上漲。

Bridges Capital Tactical ETF(BDGS)的投資組合經理人布里吉斯(Raymond Bridges)表示，投資人可以藉由本周小型和地區性銀行的財報，更進一步了解Fed升息如何減緩經濟活動，「這種持續時間較長的上漲開始透過融資影響實體經濟。這不僅僅是市場正在做的事情。」

他指出，區域銀行不得不比規模較大的競爭對手提高利率，這可能會降低它們放貸的意願，「我們正在研究現有的貸款標準類型，因為現在為小企業獲得貸款非常困難。這與兩年前不一樣。」

SPDR區域銀行ETF(KRE)創一個多月以來的最佳交易日，並且是3月以來股價最高的交易日。該ETF上漲4.22%，創6月6日以來的最佳單日表現，當時漲幅略低於5%。該ETF收報45.73元，為3月初以來最昂貴的價格，當時投資人因銀行危機而變得不安。

連鎖便利店Casey’s上漲2.79%，瑞士信貸將其評級從中性調升至跑贏大盤。分析師休爾特(Karen Short)指出，「便利店的彈性，特別是對於該公司等較大規模的業者來說，在可預見的未來宏觀經濟中，將繼續給消費者帶來壓力」，加上強勁的汽油獲利率等因素，是升評的主因。

今年以來，Casey's已上漲15.75%。

史指中有43支股票躍升至52周新高。

自1986年3月IPO以來，微軟盤中躍升至歷史新高的366.78元。在微軟宣佈為Microsoft 365提供全新的人工智慧(AI)訂閱服務、每月額外收費30元後，這家大型科技公司的股價大幅上漲。

Chipotle Mexican Grill盤中上漲至2173.63元的高位。自2006年1月這家墨西哥捲餅連鎖店IPO以來，該股交易價格一直處於高位。Chipotle簽下史上第一個特許經營合作夥伴，以在中東擴張。

On Semiconductor、Darden和Omnicom的股價也創下歷史新高。

摩根史坦利(Morgan Stanley)分析師賽普里斯(Michael Cyprys)表示，黑石是進入財報季高峰期的另類資產管理公司中的最佳選擇。

他寫道：「該公司的股票交易價格比史指低3倍；2024年為17倍，史指為20倍。這是一家擁有無與倫比的產品廣度和分銷能力的一流資產管理企業，其成長速度將快於市場預期。」

摩根史坦利將黑石目標價調升1元至每股116元，較該股收盤價高出約9%。該資產管理公司將於下周公布第2季業績。

該分析師還指出，未來幾個月，黑石可能會從被動指數基金中獲得提振。最近史指標準的變化意味著黑石有望很快被納入該指數。