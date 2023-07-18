史坦普500上看4,800點？要看這3大利多是否到位

史坦普500指數17日（周一）收在4,522點，分析師預期，除了經濟好消息外，如果另有三股力量助攻，指數有望乘勝追擊攻上4,800點。(路透)

史坦普500 指數上周四攻克4,500點，是去年4月來首見，17日（周一）繼續攀高並收在4,522點。分析師指出，美股 這波漲勢主要受經濟好消息驅動，因為「金髮女郎」（不冷不熱）般的經濟數據升高「軟著陸」可能性，也強化聯準會（Fed）這波緊縮循環接近尾聲的期望。

現在投資人更關心的是，美股接下來是會繼續衝高，還是漲勢後繼乏力？

財經網站MarketWatch報導，Seven Report Research創辦人艾賽伊認為，中期內，威脅美股後市最大的風險是經濟「硬著陸」或跌入衰退，儘管這種風險已降低，但並未消散。

艾賽伊說：「不容置疑的是，硬著陸、通膨和Fed鷹性不改的疑慮並未成真，但現實是，史坦普500指數目前的價位已計入所有正面因素，所以上周的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）報告，其實並未給市場帶來新的助攻觸媒，只不過再度強化了已經廣為周知的預期。」

因此，接下來若要說服目前手上股票不足的基金經理人也進場接棒「追高」，光是進一步傳出經濟好消息已不夠力，需要有更強力的漲勢催化劑出現。

艾賽伊指出，自6月初以來，有三大股力量駁斥「硬著陸」、「通膨頑強不降」和「Fed升息升升不息」的疑慮，為美股漲勢推波助瀾。投資人秉持的這三大念力是：「軟著陸」在即、通膨日益降溫，而且Fed進一步升息空間所剩不多甚至可能很快就降息。這三大期待可說是股市投資人2023年初祈禱的最佳結果，如今隨著實現的機率增濃，美股漲得理直氣壯。

然而，今年來美股漲幅已大，接下來漲勢可能變得筋疲力竭，除非有「別的利多」再帶來驚喜，引爆新一波漲勢。他認為，下列三個事件若發生，才足以延續漲勢並把史坦普500指數拱上更高峰：

一，美債殖利率 陡降

如果美國10年期公債殖利率與2年期殖利率都大幅下滑，分別滑向3%和4%，將緩和股票估值壓力，有望把史坦普500整體本益比推升到20幾倍，相當於史坦普500指數漲上4,800點。

美國2年期公債殖利率17日滑落1.7個基點至4.732%，10年期美債殖利率同步降低2.2個基點至3.796%。殖利率走向與債券價格相反。

二，盈餘表現出奇強

如果美企第2季財報季表現比預期好，而且上修對明年的獲利預測，可能推升華爾街對史坦普500企業2024每股盈餘（EPS）預測，如此一來，應可把這個大型股指數拱上4,700點價位。

第2季財報季剛展開，截至上周五為止，僅6%的史坦普500企業已公布上季結果。FactSet的資料顯示，已公布財報的公司中，80%的實際EPS優於預期，表現勝過五年平均值（77%）和十年平均值（73%）。上周揭開財報季序幕的大型銀行，包括摩根大通、富國銀行和花旗集團，盈餘和營收表現都優於預期。本周將攤開上季結果的公司包括電動車大廠特斯拉，以及影音串流市場龍頭Netflix。

三，AI熱潮再度湧現

艾賽伊說，今年3月美國驚爆「區域銀行危機」，但美國股市不僅安然度過那陣風暴，還持續大漲，正是因為人工智慧（AI）題材發燒，吸引投資人紛紛大買AI概念股，當作規避經濟衰退、聯邦政府逾越債限和銀行動盪加劇的風險，儼然成為資金的「安全避風港」。

不過，令人憂慮的是，美股漲勢大部分集中在七支大型科技股，市場廣度（breadth）十分單薄。

他說：「如果我們目睹新一波AI狂熱，憑這些科技股的權重，可望使史坦普漲破合理的價位，儘管我們對那波漲勢是否後繼有力有疑慮，但仍可能把史坦普500推得更高。」