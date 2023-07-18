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「多元化」基金的科技重倉股超過上限 選股押注受限

編譯季晶晶／綜合18日電
多檔大型多元化共同基金的重倉股已逾上限，不能再買進。（美聯社）
多檔大型多元化共同基金的重倉股已逾上限，不能再買進。（美聯社）

金融時報報導，許多美國大型投資基金，例如富達、貝萊德、American Century、摩根大通資產管理、摩根士丹利投資管理等公司旗下註冊為「多元化」的共同基金，已經不能再買進重倉押注的科技股。

多位基金經理人買進大型科技股已達監管上限。依規定，他們集中在重倉股的資產不能超過多元化基金整體規模的25%。重倉在這裡的定義是在買股當下占該整個投資組合比重逾5%的個股。

基金持有重倉股如果是因為股價上漲而超過25%，不會被罰，不過， 不能再買進受影響的股票。例如，5月底，富達1080億美元的Contrafund不能再買入Ｍeta、波克夏、微軟和亞馬遜，因為這些股票在該基金投資組合的占比是32%。

但史坦普500指數今年來大漲18%，主要集中在七家大型科技股上，即使只是反映主要指數的基金，也可能觸碰上限規定。

證券交易委員會（SEC）說，不會對被動型投資基金嚴格執行限制，但這讓主動型基金經理人抱怨雙重標準以及押注難度升高。

一些資產管理公司的應對之道，例如T Rowe Price，是將旗下多檔基金改成「非多元化」類別，以集中押注，但這需要股東同意，還可能流失認為非多元化基金會有較高風險的客戶。這項限制是否會影響大型科技股的上漲動能，或者促成類股輪動，還有待觀察。

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