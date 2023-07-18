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股神減持動視暴雪達70% 有可能已經獲利出清

編譯季晶晶／綜合17日電
巴菲特旗下的波克夏減持動視暴雪，持股比由6%降到1.9%。（路透）
巴菲特旗下的波克夏減持動視暴雪，持股比由6%降到1.9%。（路透）

微軟（Microsoft）看來會順利完成對動視暴雪（Activision Blizzard）的收購，「股神」巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）卻大砍動視暴雪持股達70%，將持股比降到1.9%，也有可能已經全部出清賣光了。

根據周一提交給證券交易委員會（SEC）的資料，在6月30日，波克夏持有1470萬股動視暴雪，遠少於3月底的4970萬股。此次申報由股東持股比率降至5%門檻以下所觸動，文件顯示波克夏持股比由6%降到1.9%。波克夏也有可能已在稍後賣掉所有持股，只不過持股比低於5%就沒有申報義務了。文件裡沒有提及套現的價格。

動視暴雪股價上周勁揚9%到90美元，此前，聯邦法官裁決准許微軟推進750億美元的收購案。而在周一，微軟宣布與Sony達成協議將繼續向Play Station提供決勝時刻（Call of Duty）遊戲後，投資人預期收購案能很快完成，動視暴雪再漲3.5%到93.21美元。

巴菲特投資動視暴雪是因為看到微軟宣布收購意圖後有套利空間。動視暴雪股價最近才漲上來，先前大約70多美元， 低於收購價95美元。

巴菲特「炒短線」眼光精準叫人嘆為觀止，但路透分析指出，隨著波克夏公司的規模愈來愈大，資本配置也變得愈來愈難，長遠而言，提供重要回報和轉型機會的是能源股。

波克夏旗下能源公司BHE已發展成為美國最大公用事業公司之一，在11個州有500多萬客戶，擁有不斷擴大的綠色電力和電力傳輸項目，以及大約2萬1000英里長的天然氣管道。此外，BHE一直在進行收購，最近以33億美元收購Dominion Energy持有的液化天然氣設施50%股份，BHE的持股比已升高到75%。

雖然BHE必須進行的「大規模改造」可能吞噬未來幾十年的收益，但它有助波克夏的資本運作，到目前為止效果很好。自從20多年前收購進來，BHE營收平均每年成長約18%，去年大約是40億美元。有充分的理由看好這種成功還會持續下去。

與大部分公用事業不同的是，BHE不需要支付股利，而波克夏也不，因為投資人對這家公司充滿信心，這讓資本得以釋放，方便巴菲特在資本支出和收購上更具優勢。

波克夏 微軟 巴菲特

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