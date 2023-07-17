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福特大幅調降F-150電動皮卡售價 準備迎戰特斯拉

編譯黃淑玲／即時報導
福特汽車（Ford Motor）熱銷的電動皮卡Ford F-150 Lightning。(美聯社)
福特汽車（Ford Motor）熱銷的電動皮卡Ford F-150 Lightning。(美聯社)

福特汽車（Ford Motor）調降電動皮卡F-150價格，各款降幅不一，最高達到近17%，準備迎戰特斯拉（Tesla）和通用汽車。

受此消息衝擊，福特汽車周一股價急跌5.9%，通用汽車也跌3.1%，Rivian跌3.3%。

福特熱銷皮卡這次降價，逆轉了福特過去一年的漲價策略。現在針對商用顧客的入門款F-150 Lightning Pro，售價4萬9995美元起，大約降價1萬美元，降幅16.6%。不過仍高於2022年4月上市時3萬9974美元的起價。訴求一般消費者的入門款XLT，也降價1萬美元左右，至5萬4995美元起，降幅14.7%。

彭博資訊指出，福特啟動降價，一定程度上是搶先一步應對來自對手的競爭。通用汽車今年稍早時候開始生產雪佛蘭Silverado皮卡的電動版，而特斯拉則是在上周末宣布，開始生產旗下首款卡車Cybertruck。明年斯泰蘭蒂斯（Stellantis）也將開始生產電動皮卡。

福特發言人Martin Gunsberg說：「電動車市場正在快速變化，我們需要調適以保持競爭力。」

不只降價，福特還首次提供F-150 Lightning購車獎勵，如果顧客在線上選定車型和配備，可獲得1000美元的折扣；符合條件的買家，福特提供36個月優惠1.9%低利汽車貸款

福特周一在新聞稿中表示，由於電池成本下降和規模經濟，該公司有更多降價空間。

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