女股神：Nvidia之外有其他可買 推特持股價值減記47%

方舟投資創辦人伍德。（路透）

擁有「女股神」封號的方舟投資 （Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）表示，輝達（Nvidia）已成為「明顯」的AI 押注，而她正買進在潛在技術轉型中有較大上漲幅度的其他公司股票。

伍德的旗艦ARK Innovation ETF（股票代碼ARKK）今年1月結清Nvidia的部位。她的說法是，輝達已經「起飛」，其他公司可能成為AI的重大受益者。

她周一上彭博電視時指出，Nvidia的股價營收比是25倍，「我們基本上重新配置到其他不是那麼明顯的AI股」。稍後在彭博廣播的訪談裡，伍德提到特斯拉是AI熱潮下最大的機會，而她最棒的新投資點子是Teradyne，一家設計半導體測試產品和服務的公司。

另外，根據華爾街日報報導，伍德上周五受訪時透露，自從馬斯克去年將社群平台推特 （Twitter），私有化以來，方舟投資減記了推特持股的資產價值達47%。

但她說，她的基金只是更新私有公司估值，仍看好推特的長期前景，她其實「很願意在這個股價水準加碼，但沒有人賣出」。

對於Instagram新推出的微網誌Threads，伍德說：「他們可以共存。Threads點燃了競爭的火苗，這對推特是好事。我們也認為，就較長期而言，馬斯克和他的團隊很認真，要把推特做成無所不包的應用程式（everything App）。