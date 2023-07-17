道指連漲六天 收創今年新高

美股走高，華爾街等待一些全球大型企業的上季財報。特斯拉上漲3.2%。路透

美股 走高，華爾街 等待一些全球大型企業的上季財報。

道瓊工業平均指數上漲76.32點或0.22%收3萬4585.35點，為2023年最高收盤水平。史坦普500指數上漲17.37點或0.39%收4522.79點。那斯達克綜合指數上漲131.24點或0.93%收1萬4244.95點。

科技巨頭蘋果上漲1.73%，特斯拉 上漲3.2%。摩根大通上漲2.41%。

本周將有美國商銀、摩根史坦利和高盛等大型金融機構的財報公布，第2季財報季動能強勁。其他個股包括聯合航空、拉斯維加斯金沙集團以及科技巨頭特斯拉和Netflix也陸續公布財報。

華爾街預計財報季將會十分低迷，獲利也會下降。FactSet的數據顯示，分析師預測史指獲利將較一年前下降超過7%。

本周Fed還將迎來7月政策會議之前的「緘默期」。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，交易員預計Fed在6月暫停升息後，本月底升息的可能性約為97%。

股市上周表現精彩，道指上漲2.3%，創3月以來的最佳單周漲幅。史指和那指分別上漲2.4%和3.3%。

Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)表示：「我認為市場對通貨緊縮、軟著陸的情景感到有些欣喜。」「很長一段時間以來，我一直認為我們正處於衰退之中，但這是一場滾動衰退，而不是整體經濟的衰退。現在我認為我們正處於滾動復甦之中。」

在大型銀行穩健的獲利和疲軟的通膨報告提振投資人信心之後，加強了對Fed可能能夠抑制通膨而又不讓經濟陷入衰退的希望。

可可正讓巧克力狂們感受到痛苦。今年以來至14日，美國可可期貨上漲近29%，在能源、基本金屬、貴金屬和食品等所有商品中，表現僅次於橙汁期貨的漲幅33.5%。可可價格在6月達到7年來新高。

花旗集團分析師調升未來6季的可可價格預測，其中第3季成長19%，第4季成長23%，2024年第1季成長22%，「西非供應風險、聖嬰現象周期天氣溢價可能在第4季衝擊該地區，以及全球需求依然樂觀，但需求疲軟無法抑制價格。」「ICE可可市場似乎不太可能在2023年下半年出現大幅拋售。」

從長遠來看，全球氣候變化如氣溫升高、降雨減少，預計將減少西非適合種植可可的土地面積；到本世紀中期，象牙海岸可能會損失多達40%的作物，加納可能會損失20%。價格上漲最終會抑制需求：2023年好時股價上漲5.52%，雀巢股價上漲4.12%，億滋股價上漲8.59%，表現都低於史指。

摩根大通的柯蘭諾維奇不再像以前那樣樂觀。該策略師指出，「雖然服務需求和大宗商品價格正常化帶來的成長提振應該會消退，但美國和全球擴張的韌性應該會保持不變。因此我們淡化了近期衰退風險。」

可以肯定的是，他補充說，他仍然對「是否能夠實現軟著陸，讓通膨持續回到Fed的舒適區而不出現經濟衰退」持懷疑態度。

在今年的美股反彈中，柯蘭諾維奇一直站在空方。本月稍早時他指出，「這種對衰退風險的良性和自滿的定價，加上越來越多跡象顯示信貸周期正在出現，使我們對企業債券更加消極，對政府債券更加積極。」

高盛(Goldman Sachs)經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)將美國經濟衰退預測從25%下修至20%，並指出「最近的數據加強了我們的信心，即將通膨降至可接受的水平並不需要經濟衰退」。

上周兩份報告顯示通膨增幅低於預期，提振了美股。史指上周創下6月以來最大單周漲幅。

哈祖斯表示：「美國經濟活動依然富有韌性，第2季GDP成長率為2.3%。」「我們仍預計未來幾季會出現一些減速，主要是因為實際個人可支配收入成長連續放緩。但金融狀況的寬鬆、房市的反彈以及工廠建設的持續繁榮，都證明美國經濟將繼續成長，即使增速低於趨勢水平。」