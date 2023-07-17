美股早盤漲跌互見 台積ADR摔1.7%

本周有許多重量級財報即將出爐，投資人退居場邊等候，加上中國經濟數據欠佳，美股四大指數17日早盤漲跌互見。(Getty Images)

本周有許多重量級財報即將出爐，投資 人退居場邊等候，加上中國經濟數據欠佳，美股四大指數17日早盤漲跌互見。

道瓊和史坦普500 指數早盤在平盤附近狹幅波動，那斯達克綜合指數上漲0.4%，費城半導體指數漲0.1%，台積電ADR重挫1.7%；科技網站SamMobile引述韓國KMIB News報導，南韓券商Hi Investment & Securities發布報告指稱，三星3奈米製程良率為60%，台積則為55%，意味三星的先進製程良率終於超車台積，有望奪回先前流失的客群。

特斯拉 將在周三（19日）公布財報，美國銀行、摩根士丹利、高盛、Netflix財報也會在本周揭曉。 據Refinitiv數據，14日為止，史坦普500指數中有30檔成分股已發布財報，80%擊敗分析師預期。

特斯拉早盤攀升2.8%。該公司16日宣布，延宕兩年後，終於開始打造首輛電動皮卡Cybertruck。

福特大跌4%。該公司17日表示，電動皮卡F-150 Lightning的入門款，價格將大砍近1萬美元。這款皮卡的所有系列，包含高檔的Platinum trim，均至少減價6,000美元。

臉書母公司Meta Platforms挫跌1%。挪威數據保護當局說Meta違反隱私，在採取修正措施之前，每天將罰款10萬美元。

中國經濟成長疲弱，打壓投資人情緒。中國國家統計局17日公布，中國第2季GDP（國內生產毛額）年增6.3%，不及市場估計的年增7.3%。