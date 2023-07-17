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聯準會離升息頂點不遠 是時候該增持長期債券了

編譯劉忠勇／綜合外電
歷來Fed最後一次升息過後，美長債表現向來優於短債。圖為美國聯準會。（路透）
歷來Fed最後一次升息過後，美長債表現向來優於短債。圖為美國聯準會。（路透）

投資人正大舉加碼長債，是有歷史軌跡可循的。過去幾十年來，聯準會（Fed）一連串升息的最後一次一過，10年及以上期限的美國公債隨後的表現總是超越短債。平均而言，在聯邦基金利率達到頂峰後的6個月裡，長期美債回報率達到10%。

當然，只有事後才會知道哪一次升息才是最後一次。但投資人普遍預料，本月26日升息0.25個百分點，將為Fed自2022年3月的升息周期畫下句點。美國銀行和摩根大通調查顯示，投資入顯然已加碼長債的布局。

Paratric Portfolio Associates LLC的SMA投資組合管理董事總經理Nisha Pate說：「在此周期的這個階段，我們認為拉長債券期限的布局是一個不錯的選擇。」她說，「從歷史上看，在過去的緊縮周期中，最後一次升息到首次降息之間，殖利率往往會下降。」殖利率下降代表債券價格上漲。

上周數據顯示消費者物價創下兩年來最小增幅後，美債創下3月來最大單周漲幅。交換合約不久前才預告Fed本月過後還會升息的可能性超過50%，如今已降為20%左右，也增加明年降息的押注。

如此市場心理轉換之下，美元受創，創下11月來最大單周跌幅。ING銀行策略師表示，鑒於歐洲央行和其他主要貨幣當局將保持緊縮，美元可能還有更多下跌空間。

在債券中，殖利率變動最大的是中短期債券，展現對Fed政策的預期心理。美國5年期公債殖利率一周下跌近35個基點，而30年期美債僅下跌13個基點。

不過，長天期債券對殖利率變化的價格敏感度更高，也就是投資人可贏得更高回報。彭博彙編的數據顯示，平均而言，Fed 政策利率到頂後的6個月裡，10年或10年期以的美債價格上漲10%，5-7年期上漲6.5％，3年以內期限漲幅為3.7%。在12個月裡，期限最長的公債回報率達到13%，領先其他期限的債券。

貝萊德總裁Rob Kapito上周五對分析師表示，「固定收益市場終於有錢可賺」，他說較高的殖利率出現「非凡轉變」，並形容這是「一生難得的機會」。

押注這樣升息周期告終的題材，已證明比押注殖利率相對變化更為管用，譬如上周出現的2到5年期殖利率下降超過長期殖利率，使殖利率曲線變得更加陡峭。自Fed 2018年12月結束收緊周期以來，10年期和2年期殖利率之間的差距在6個月內增加，但在2006年的收緊周期結束後卻逐漸縮小。

美國銀行策略師卡巴納和史威伯發布報告說：「在升息周期結束時做多長債比押注殖利率曲線變化更穩定，因押注殖利率曲線更多取決於Fed所導致硬著陸的結果。」

值得注意的是，Fed決策者仍保持警惕。6月公布的政策利率預測預告今年還會有兩次升息。Fed理事沃勒上周四表示，由於勞動市場依然強勁，他仍同意這個預測。

但MCAP LLC固定收益交易負責人 Michael Franzese 認為，即使就業強勁的情況促使Fed在7月之後繼續升息，投資人仍可能會大舉加碼美債，因為殖利率已高到足以成為因因應經濟衰退的有力避險工具。

他說：「現在有很多投資人準備押注，如果殖利率回升，我們可能會看到一波新買氣湧現，畢竟美債是一種可在Fed最終開始降息時為投資人帶來良好回報的資產。」

殖利率 升息 投資

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