工資成長終於超過通膨率 就怕它只是曇花一現

6月工資增幅自疫情爆發來首度超過通膨成長率。（歐新社）

美國工資一直在上漲，但實際感覺卻並非如此。這2年多來，持續而普遍的通貨膨脹 已經大幅削減了美國人的工資。

不過，隨著通貨膨脹的減弱，這種情況終於開始改變。

美國勞工 統計局七月中旬發布的數據顯示，6月美國勞工的實際每周收入經通貨膨脹調整後，出現26個月來的首次同比成長。上個月年度實際每周工資上漲了0.6%，略低於2020年2月0.7%的漲幅。

6月的數據還代表實際時薪連續第二個月同比成長，是2021年初以來首次出現。

愛阿華州Grinnell學院經濟學Gertrude B. Austin教授佛格森(William Ferguson)表示：「對大多數消費者來說，最大的問題是，當工資增幅跟不上通貨膨脹的步伐時，就會失去實際購買力。」「這才是傷害人們的最主要原因。」

雖然姍姍來遲，但這種發展現象正值經濟回升和Fed遏制通膨的艱難時期。Fed一直專注於抑制需求，官員們也經常指出，他們正在密切關注工資成長可能會刺激需求，進而刺激通膨。

另外，如果勞動市場降溫，也可能導致近期的成長曇花一現。

瑞穗證券(Mizuho Securities)美國經濟學家佩爾(Alex Pelle)表示：「如果通膨溫和且勞動市場非常強勁，那麼這會是一個值得警惕的理由，但它本身並不是繼續升息的理由。」「這是需要關注的事情之一，因為有人會主張這將增加通膨壓力。」

Fed在15個月內連續10次升息後，政策制訂者在6月投票決定維持基準利率穩定不變，以便能夠評估升息至今緊縮政策的影響以及銀行業和更整體的經濟活動。

雖然七月上旬的主要經濟報告的確顯示關鍵數據正朝著就業 市場降溫的方向發展：勞動市場略有放緩、消費者物價通膨降溫以及生產者物價幾乎持平，但市場仍大幅傾向預計Fed在月底恢復升息，普遍預該升幅為25基點。

Loyola Marymount大學金融和經濟學教授兼SS Economics首席經濟學家孫聖源(Sung Won Sohn)表示：「Fed不想重蹈1970年代的錯誤，當時他們停止緊縮政策，而通膨隨後立即反彈。」

人們對可怕的「工資物價螺旋」的擔憂，讓工資成長成為一個讓人感到可怕的因素；工資物價螺旋是指工資上漲和物價上漲相互影響。然而，舊金山Fed和前Fed主席伯南克等人最近的經濟研究指出，工資成長對這次通膨周期的影響很小，而且肯定不是壓倒性的。

佩爾表示，工資成長「將刺激支出，我的確認為這將有助於將通膨率保持在Fed目標2%以上，但我們還須再看看它如何隨著時間的推移而演變。」「我不想過早判斷它是Fed需要鎮壓的事情。」

如果6月就業報告中的數據被證明是一種趨勢而不是一個月的曇花一現，那麼現在出現的工資成長可能是短暫的。

勞工統計局指出，6月因經濟原因兼職的人數增加了45.2萬人，達到420萬人，這個成長趨勢在一定程度上反映了人們「由於商業狀況不佳而減少了工作時間」。

ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)表示，話雖如此，包括招聘活動、勞力流動和企業預算在內的更整體勞動市場趨勢，仍有利於勞工保持實際工資成長。

就業成長有所放緩，但隨著企業繼續填補疫情留下的缺口並應對持續的需求，就業成長仍高於疫情前的平均水平。此外，她指出，一些感覺自己受到冷遇或因兩年實際工資為負而感到沮喪的工人，正在以罷工來回應。

最後，供應面通膨已大幅降溫至年度通膨率幾乎持平的程度；她說，在理想情況下，這為企業支付工人工資提供了更大的迴旋空間。

波拉克指出：「在很大程度上，勞動市場仍然緊張，失業率仍然很低，很多產業的商業活動仍然健康，企業別無選擇，只能增加員工或至少維持現有員工。」