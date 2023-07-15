「多頭總司令」柯恩：美股漲勢可望延續至年底

前高盛資深策略師柯恩，曾有「華爾街多頭總司令」之稱。圖／路透

今年來人工智慧（AI）概念股掀起投資 狂熱，輝達（Nvidia）年初至今股價狂飆逾200%便是明顯例子。但除AI外，還有前景看好的投資標的嗎？曾有「華爾街多頭總司令」之稱的前高盛策略師柯恩（Abby Joseph Cohen），對下半年總經和市場展望發表看法，並挑選出她看好的投資標的。

目前擔任哥倫比亞大學商學研究所教授的柯恩接受巴隆周刊（Barron's）訪問時表示，她此刻的看法跟1月時改變不大，仍預期通膨將逐漸趨緩，歐美經濟成長也將減速，但不至於跌入衰退。她欣見聯準會（Fed）上月暫停升息，儘管最快本月仍可能恢復升息，但至少這波緊縮循環更接近尾聲。而且，赤字降了，就業和工資升了，後兩者尤其重要，因為消費者財務穩健向來是延續景氣擴張的關鍵。從流行樂小天后泰勒絲巡迴演唱會門票大家搶，旅遊和餐飲支出熱絡可知，消費者似乎不太憂慮經濟展望，否則出手不會如此大方。

企業信心是另一值得密切關注的領域。目前看來，企業仍持續招兵買馬，足見他們仍認為有成長機會。在美國、歐洲和日本，資本支出同步擴增。許多企業表示是受「通膨削減法」、「晶片法」（CHIPS Act）和基建法的鼓舞。

提到Fed貨幣政策展望，柯恩表示，只要通膨穩定朝下降的方向走，就能給Fed喘息空間，她不確定把通膨率壓回2%是否是合理的目標。再者，核心通核之前一直受疫情 相關因素扭曲，在房市和車市尤其明顯。而相關通膨數據要回穩下來，需要一段時日。但近年來的通膨是全球現象，不題美國特定的問題。她認為央行官員應聚焦於通膨走向的轉變，而非特定的目標數字。

柯恩表示，她現在最擔心的是，Fed為了壓制通膨，是否會矯枉過正，把利率升得太高？她也擔心缺工問題遲遲未能化解。美國移民 流入已減少；疫情爆發前，美國60%的勞動力成長靠移民貢獻，而且他們從事的不只是低階工作。身懷技能且訓練有素的移民申請特別簽證人數已降，而且處理申請的流程冗長。

她也擔心貿易紛爭，例如中國大陸對關鍵原料祭出出口管制。現在是鍺和鎵，未來若也對鋰和石墨設限呢？

柯恩預期，美國股市漲勢可望持續到年底。史坦普500指數上半年漲幅很大，只由一小撮大型科技股撐起。她認為，不應該只看指數漲到什麼價位，也要了解表象下發生何事。柯恩認為市場廣度會持續改善，讓漲勢擴及其他類股。

柯恩指出，一些類股如今價位已相對被低估，不敢說未來六個月必定會大漲，但她建議投資人找尋「基本面紮實但股價相對被低估的公司」。

她認為，金融服務類股似乎被低估，建議透過指數股票型基金（ETF）投資，並推薦在倫敦交易的iShares史坦普美國銀行股UCITS ETF（代碼：BNKS.UK），因為更聚焦於銀行，包括摩根大通、富國銀行、花旗集團，不像美國交易的金融服務業ETF偏重漲幅已大的信用卡公司。

柯恩也偏好零售類股中的Target（代碼：TGT），以及華納兄弟發現公司（代碼：WBD）和德國的西門子（Sie.Germany）。