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超級財報季開門紅 摩根大通Q2獲利躍增67%

編譯湯淑君／綜合外電
摩根大通第2季獲利躍增67%，反映淨利息收入再創新高。(美聯社)
摩根大通第2季獲利躍增67%，反映淨利息收入再創新高。(美聯社)

摩根大通（JPMorgan Chase）第2季獲利躍增67%，反映淨利息收入再創新高，且包含5月初收購破產銀行第一共和銀（First Republica Bank）獲得的挹注。

在聯邦主管當局協助下，摩根大通收購第一共和銀，接收其客戶、分行和存款，立即獲得27億美元收益挹注，但同時也被迫承擔12億美元預期信用損失。

總括而言，摩根大通上季淨利增至144.7億美元，或每股4.75美元，高於去年同期的86.5億美元或每股2.76美元。FactSet訪調分析師原先預估每股盈餘3.97美元。

營收年增34%至413.1億美元，也優於分析師預測的386.6億美元。

即使剔除第一共和銀相關部分，摩根大通上季獲利仍可能成長40%，營收仍可能增加21%。

上季獲利機器持續運轉。摩根大通淨利息收入217.8億美元，連續第三次打破紀錄。

不過，淨利息收益率（NIM）下滑，從第1季的2.63%降至2.62%，一反先前逐季大幅升高的趨勢，顯示隨著該行支付更多利息給存戶，獲利不再像先前那般輕鬆。

消金部門營收成長37%，獲利激增71%至53.1億美元，反映放款收益隨利率升高而增加。

美股超級財報季本周開鑼，依例由摩根大通拉開序幕，這家華爾街巨頭顯然帶來好彩頭。

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