「巨星傳奇」上市 周杰倫媽媽葉惠美身價狂飆5400萬元

周杰倫概念股「巨星傳奇」一波三折終於在港交所上市。（圖：杰威爾音樂提供）

周杰倫 概念股「巨星傳奇」一波三折終於在港交所上市。周杰倫本人雖沒有沒有持股，但媒體推算，周杰倫媽媽葉惠美持有的股份用發行價計算就價值5400萬美元，成為千萬富翁。

此前，巨星傳奇於2021年9月、2022年3月和2022年10月先後三次衝擊IPO，今年5月24日通過港交所聆訊，計畫於6月13日掛牌港交所。

但是在6月9日，巨星傳奇公告稱：由於市場環境以及各項因素影響，其宣布延遲IPO計畫。

巨星傳奇此次IPO全球發售1.266億股股份，募資淨額約為3.40-3.99億港元，發行價為每股4.25港元，13日開盤價為5.75港元，開盤即漲35.29%，盤中一度漲超48％。

截至港股收盤，巨星傳奇報收5.26港元，對應市值42.08億港元。14日則小幅開高後震盪一度翻黑。

在招股書中，巨星傳奇曾援引灼識諮詢報告稱，按2022年商品交易額計算，巨星傳奇在中國防彈飲料市場，市占為24.9％。

據招股書資訊，2022年巨星傳奇營收為人民幣3.44億元，年減5.75％；淨利為人民幣6489.8萬元，年增51.31％。

從營收來看，巨星傳奇仍面臨主營業務收入單一、深度綁定周杰倫個人IP。去年，其來自魔胴防彈咖啡 收入占人民幣1.51億元，當期營收占比43.8％。

時至今日，巨星傳奇上市後，如何擺脫「頂流依賴症」，仍受外界關注。

周杰倫本人沒有持股，不過該公司涉及周杰倫或其智慧財產權的產品就占近四成營業額，主要包括「新零售業 務」及「IP創造及營運業務」。然而，彭博報導，周杰倫母親葉惠美持股價值因股價飆漲，遠超過原先估算的5400萬美元。