美股延續漲勢收高 更多數據表明「通膨正降溫」

美股13日延續近期漲勢收高，有更多數據表明美國通脹正在降溫。（歐新社）

美國股市13日收高，延續近期漲勢，那斯達克 指數連續第二日上漲逾1%，先前公布的美國生產者物價年增幅為近三年來最小，這讓華爾街吃下興奮劑，對聯準會 收緊周期接近尾聲的押注進一步升高 。

道瓊工業指數上漲47.71點，漲幅0.14%，至3萬4395.14點；史坦普500指數上漲37.88點，漲幅0.85%，至4510.04點；那斯達克指數上漲219.61點，漲幅1.58%，至1萬4138.57點。

美國生產者物價指數（PPI）提供了通膨降溫的更多證據。周三公布的消費者物價指數（CPI）報告顯示，年增幅度為兩年多來最小。這些報告強化了聯準會將在本月稍晚升息1碼後停止行動的預期。

Edward Jones資深投資 策略師Mona Mahajan表示：「PPI是本周另一次確認通膨朝向正確的方向發展，即使整體勞動市場和消費者數據都更好。這是一個好現象。」

在截至6月的12個月中，生產者物價指數（PPI）攀升0.1%，是2020年8月以來的最小年增幅，5月上漲0.9%。

三大指數普遍上漲， 超大型科科技股領跑大盤。 輝達（Nvidia）盤中觸及創紀錄高點。費城半導體指數上漲2%。

但另一份報告顯示，美國上周初次請領失業金的人數意外下降，表明勞動市場仍然吃緊，這抵消了當日一些樂觀基調。

市場焦點也轉向本周開始的美國企業第二季財報季。摩根大通上漲0.5%，該公司將在在周五開盤前公布財報。

Alan B. Lancz & Associates Inc.總裁Alan Lancz表示，「我們可能看到積極正面氣氛能持續下去的財報季。預期符合財測就行，很多機構投資人就關注這一點。」

達美航空收盤接近持平，稍早一度上漲，因有消息稱該公司上調了全年獲利展望，理由是疫後旅遊熱潮持續升溫。

百事可樂跳漲2.4%，此前該公司第二次上調了全年營收和獲利預測。

谷歌母公司Alphabet急升4.7%。該公司表示正在歐洲和巴西推出人工智慧（AI）聊天機器人Bard，緩解了對海外監管問題的擔憂。

策略師表示，近期美元走軟可能是美國跨國企業未來獲利的利多因素之一。