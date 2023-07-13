通膨再趨緩 股指連漲4天 史指創今年新高

美股收漲，另一項關鍵通膨數據低於預期。史坦普500指數收在一年多來的最高水平。美聯社

美股收漲，另一項關鍵通膨數據低於預期。史坦普500指數收在一年多來的最高水平。

史指上漲37.88點或0.85%至4510.04點；道瓊工業平均指數上漲47.71點或0.14%收3萬4395.14點。那斯達克綜合指數上漲219.61點或1.58%收1萬4138.57點。主要股指連續第4天上漲。

網絡安全股Palo Alto Networks上漲2.74%。與此同時，米高梅度假村和Alphabet分別上漲4.12%和4.72%。

6月生產者物價指數(PPI)報告漲幅低於預期，得益於消費者物價指數(CPI)數據的樂觀情緒。衡量批發商商品支付價格的PPI 6月上漲0.1%。《道瓊》調查的經濟學家之前預計成長0.2%。剔除波動較大的食品和能源價格後，核心PPI上漲0.1%，也低於預期。

摩根史坦利全球投資 辦公室模型投資組合構建主管羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「PPI證實了昨天CPI中顯示的通膨降溫，但低於預期的每周初請失業金人數提醒人們勞動市場持續緊張。」

他補充指出，「目前階段似乎已定：Fed仍可望在兩周內升息，隨著財報季到來，投資人將把注意力轉向企業資產負債表。」

FactSet數據顯示，紐約證券交易所(NYSE)每下跌1支股票 ，就有2.4支上漲，上漲成交量接近71%，而下跌成交量不到29%。NYSE共有167支個股創新高，而只有11支創新低。

在那斯達克股市，幾乎每1支股票下跌就有2支上漲，上漲量略低於73%，遠遠超過不到27%的下跌量。那指有256支股票觸及新高，而只有52支觸及新低。

摩根大通對Netflix下周發布的第2季財報更加看好。

分析師安慕斯(Doug Anmuth)將其目標價從470元調升至495元。他表示付費共享的推出應該會帶來收入、訂閱量和獲利的上揚。今年來該股已上漲52%，目標價相當於較12日收盤價上漲約10%。

根據其假設，以及每日活躍用戶(DAU)趨勢加速的數據，這家華爾街公司還將第2季淨增用戶數預期從100萬上修至250萬。

安慕斯表示：「付費分享也推動了Netflix的廣告層級，在2024年的某個時刻，預計付費分享將有更多轉向廣告，成為主要的業務成長動力。」「事實上，廣告最終應該成為Netflix更大、更持久的收入來源。」

在紐約南區一名法官裁定加密貨幣「表面上不一定是證券」後，加密貨幣相關股票股價隨著加密貨幣的上漲而飆升。

裁決後，Coinbase上漲24.49%。 比特幣代理Microstrategy上漲11.69%。礦工股飆升兩位數：Marathon和Canaan分別上漲14.47%和11.97%，Riot Platforms上漲14.96%。Hut 8和Stronghold Digital分別上漲17.98%和10.5%。

這也代表了Ripple與美國證券交易委員會(SEC)之間長達3年鬥爭的結束。SEC於2020年對該公司提起訴訟，指控該公司在未事先向該機構註冊的情況下出售XRP，違反美國證券法。

這項決定被廣泛認為是2023年下半年需要釐清的一個關鍵障礙，因為加密資產仍在應對充滿挑戰的宏觀環境，並且過去幾周一直承受著美國監管機構的巨大壓力。包括6月SEC對幣安和Coinbase提起的訴訟。

聖路易斯Fed宣布布拉德(Jim Bullard)將於8月14日辭去行長職務。

該行表示，他將於8月15日起出任普渡大學米切爾·丹尼爾斯商學院 (Purdue University's Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business)院長，並表示將辭去公開市場委員會(FOMC)委員和其他相關職責，並已停止所有公開演講。

布拉德發表聲明表示：「在過去33年裡我一直是聖路易斯Fed的一員，包括在過去15年裡擔任行長，這既是一種恩典，也是一種榮幸。」「我也很高興能與Fed系統中如此敬業且鼓舞人心的同事一起工作。」

布拉德不是今年決策委員會的投票成員。

eToro投資分析師考克斯(Callie Cox)表示，債券殖利率 可能會達到峰值，這意味著很快就該考慮固定收益了，「如果想享受現金和債券的強勁殖利率，就應考慮嘗試鎖定該殖利率。」她說，通膨已開始下降，而且利率可能自會再上漲太多。