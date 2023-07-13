2個譬喻說明：通膨降溫必使Fed由鷹轉鴿

聯準會主席鮑爾。(路透)

市場分析師預期，隨著美國通膨降溫，聯準會（Fed）持續升息 打通膨的鷹派立場可能為之鬆動。這道理可用兩個譬喻解釋清楚。

MarketWatch報導，曾擔任費城聯邦準備銀行經濟顧問、現為Wilmington信託投資 顧問公司首席經濟學家的Luke Tilley表示，儘管Fed在通膨和通膨威脅明顯減緩之際仍高唱繼續升息的鷹調，投資人應明白，Fed對經濟展望的預測能力欠佳，一旦通膨持續走下坡，決策官員的鷹調可望隨之減弱甚至轉鴿。

譬喻一：Fed決策如選外套 要看天氣臉色

Tilley借用2013年時任明尼亞波利斯聯準銀行總裁柯切拉科塔（Naryana Kocherlakota）的比喻，來描述Fed制定利率 政策受到的諸多局限。他當時把Fed利率決策比喻成挑選衣服穿：「每天早上，我對要穿什麼樣的外套有完全的掌控權...然而，在挑選外套時，我只不過是順應明尼蘇達的天氣罷了。」

換言之，Fed不能在經濟疲弱時選擇把利率拉升到極高水準，也不能在經濟火熱時把利率降得極低。重點是：Fed對經濟的反應，大致和我們對天氣的反應差不多。

不過，後來有位教授指出，這種譬喻有個破綻：事實上，Fed挑選的衣物，到頭來可能影響天氣！因為若是長期選錯衣服，移如把利率降得太低並持續太久，就可能扭轉經濟和投資決定，可能導致惡果，比方說吹大房市泡沫。

譬喻二：Fed如尾輪操縱手 怎能從後座控制通膨

Tilley自己則想出另一個比喻，把Fed視為雲梯消防車的尾輪操縱手（tillerman），顧名思義，此人的任務是掌控後輪，順應前導駕駛的引導做出反應。也就是說，經濟在前方引路，決定行進方向；Fed只能順應消防拖車的走向做出反應，並且盡其所能避免撞車。

問題是，Fed經手的幾乎是「不可能的任務」，難怪對經濟展望頻頻預測失準，事後只能修正路線。比方說，2019年，Fed官員有把握40年來最緊繃的勞動市場應會推升工資和通膨，於是堅持在那年初持續三年前啟動的升息循環，結果呢？高工資和高通膨並未發生，到2019年底，Fed不得不累計降利率0.75個百分點。又如2022年通膨竄升令決策官員大吃一驚，不得不在去年3月啟動一波又急又猛的升息循環。

Tilley舉出三個理由解釋：

1.Fed看不清消防車前方的路況（當前的經濟）：總體經濟數據雜訊多，且發布後往往得大幅修正。更何況經濟情況時時在變，影響到勞工、工資、產出和通膨之間複雜的關係。

2.Fed看不見前導駕駛（預測通膨）要把拖車轉向哪個方向：Fed預測通膨的過往紀錄不佳。前Fed副主席塔魯羅（Dan Tarullo）指出，Fed經濟學家或許「太依賴如今不太管用的模型」，更糟的是，在新冠肺炎疫情爆發前，就是那種情況了。

3.後輪方向盤（Fed掌握的工具組合）不怎麼管用：就算Fed能預測通膨，Fed也沒多大把握用手上工具可對經濟和通膨產生多大影響。對於這些貨幣政策的傳導管道在特定時間運作得如何，Fed缺乏一套有效、即時的評估方法。

因此，儘管市場上廣為流傳一句投資忠告「切莫與Fed對做」，亦即奉勸投資人投資策略宜順著Fed的政策而行，Tilley則認為，投資人此刻若是聚焦於「前導駕駛」（經濟）的走向，會更妥當。近期內，Fed顯然可能在7月26日升息1碼（0.25個百分點），市場預料11月1日可能再升一次；但事實上，Fed官員預估的政策利率水準，仍面臨修正的可能性。

瞧瞧雲梯車前方之路：美國經濟正迅速減速慢行，消費者支出、生產者物價、就業成長以及工資，全都在減緩。一旦Fed領悟到為何經濟正轉弱，必將跟著轉彎。