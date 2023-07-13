美上月PPI寫近3年來最慢增速 道瓊早盤漲近百點

在另一個重要的通膨指標也低於預期後，美國股市13日早盤續揚，朝連續第四天上漲邁進。(歐新社)

繼昨日CPI後，今（13）日另一個重要的通膨指標PPI也低於預期，使美國股市13日早盤續揚，朝連續第四天上漲邁進。道瓊工業指數上漲95點或0.3%，標普500指數揚升0.5%，那斯達克綜合指數走高0.9%，費城半導體指數挺升0.7%，台積電ADR小漲0.1%。

勞工部 13日公布，6月生產者物價指數（PPI）僅略微增加，寫近三年來最緩慢的增速，代表這幾個月來供應鏈 的通膨壓力持續減緩。上月PPI比去年同期增加0.1%，低於市場預期的0.4%；月增率則為0.1%，也比預期的0.2%低。全球供應鏈正常化、商品價格回穩、消費者需求從貨物轉向服務，減輕了生產者的通膨壓力。

個股方面，百事公司（Pepsi）漲逾2%，因為該公司上計營收和獲利均優於預期。達美航空勁揚4.3%，因這家航空公司上季獲利創新高，並調高全年展望。在迪士尼 把現任執行長艾格（Bob Iger）的合約延長兩年至2026年，這家娛樂公司漲逾1%。

至於科技巨頭，蘋果漲0.6%，輝達漲2.3%，特斯拉漲0.4%，Google母公司字母漲2.7%。