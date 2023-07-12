我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱台積太太拚生子 月誕20美寶 組百人孕媽群

CPI降溫超預期 股指1年來新高

想打造ChatGPT替代品 馬斯克宣布成立人工智慧公司xAI

中央社／洛杉磯12日電
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）12日宣布成立人工智慧新創公司xAI。（路透）
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）12日宣布成立人工智慧新創公司xAI。（路透）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天宣布成立人工智慧新創公司xAI，公司團隊由前美國科技巨擘工程師組成，希望創造OpenAI聊天機器人ChatGPT的替代品。

路透等媒體報導，馬斯克今天推文宣布成立xAI，據稱該公司旨在「了解宇宙的真實本質」。根據xAI網站，該公司將於7月14日在Twitter音訊空間（Twitter Spaces）舉辦活動。

xAI將由馬斯克領導，他目前身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長及社群媒體推特（Twitter）老闆。他曾在多個場合中提到，人工智慧（AI）發展應該暫停，該領域需要監管。

據報導，xAI團隊包括前DeepMind工程師巴柏許金（Igor Babuschkin）及谷歌（Google）前員工東尼吳（Tony Wu，音譯）。

此外，xAI還延攬了Google前研究科學家塞格迪（Christian Szegedy）及微軟（Microsoft）前員工葛瑞格楊（Greg Yang，音譯）。

馬斯克4月時曾表示，他將推出名為「真相GPT」（TruthGPT）的AI平台，或是能最大程度上尋求真相的AI，與Google聊天機器人Bard及微軟Bing的AI競爭。

據悉，馬斯克成立xAI旨在與聊天機器人ChatGPT的研發公司OpenAI較勁。

AI 馬斯克 Google

上一則

CPI降溫超預期 股指1年來新高

延伸閱讀

「查克是軟蛋」馬斯克挑釁查克柏格來「比大小」

「查克是軟蛋」馬斯克挑釁查克柏格來「比大小」
推特流量下滑 Threads用戶突破1億「比ChatGPT還快」

推特流量下滑 Threads用戶突破1億「比ChatGPT還快」
中國AI產業規模衝上690億美元 馬斯克、蘇姿丰看好商機

中國AI產業規模衝上690億美元 馬斯克、蘇姿丰看好商機
Threads首日吸上千萬用戶 馬斯克喊告Meta：挖角前員工偷機密

Threads首日吸上千萬用戶 馬斯克喊告Meta：挖角前員工偷機密

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶
刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元