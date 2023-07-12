CPI降溫超預期 股指1年來新高

銀行股走升。花旗集團和高盛分別上漲1.89%和1.72%。路透

美股收漲，最新數據引發人們對Fed能在不將美國經濟推入衰退的情況下降低通膨的希望。史坦普500指數創下2023年新高。

史指上漲32.9點或0.74%收4472.16點。道瓊工業平均指數上漲86.01點或0.25%收3萬4347.43點。那斯達克綜合指數上漲158.26點或1.15%至1萬3918.96點。史指和那指都收於2022年4月以來最高水平。

銀行股走升。花旗集團和高盛分別上漲1.89%和1.72%。地區銀行也出現上漲，Comerica上漲3.12%，Zions Bancorporation上漲2.81%。

6月居民消費物價同比上漲3%。《道瓊》調查的經濟學家預計成長3.1%。環比來看上漲0.2%，也低於預期。最重要的是，核心消費者物價指數(CPI)漲幅低於預期。

Verdence Capital Advisors投資 長宏納曼(Megan Horneman)表示，「我認為這是一份很好的報告。通貨膨脹正按照Fed希望的方式發展。但我認為還沒準備好說它們將能夠降息。」「Fed仍然密切關注三個通膨領域：服務業、工資和住房。所有這三方面雖然正在放緩，但仍處令人不安的高點。」

另一個備受關注的通膨脹指標生產者物價指數(PPI)的6月數據將於13日盤前公布。

這兩個物價指數都是關注通膨路徑上的指標，投資人認為這是Fed未來如何調整利率 的潛在先兆。根據CME的FedWatch工具，市場預計Fed在7月會議上升息 的可能性約為92%。

在最新的Investors Intelligence每周調查中，看漲的財經通訊編輯的比率從一周前的54.9%降至51.4%；前周數字是2021年11月的57.2%以來最高讀數。

Investors Intelligence表示：「多頭數量保持在55%的謹慎水平附近，這意味著要準備更具防禦性的策略。」

看空比率再次下降，從上周的18.3%降至18.1%，為2022年1月初以來最低水平，當時股市正攀升至歷史新高。看好短期回調的修正陣營人數從26.8%上升至30.5%。

結果所謂的「牛熊利差」從上周的36.6點收窄至33.3點，是2021年11月以來的最佳利多讀數。

那斯達克發言人澄清，即將對那指100指數進行特別調整，有助於避免出現個別權重超過4.5%的個股占總指數權重超過48%的情況。

這項限制的目的是為了讓追蹤那指100的指數基金不會違反管理註冊投資公司多元化的監管規則。

由於6月CPI弱於預期，Fed在7月26日下次會議後再次升息的可能性已經減弱。

根據CME FedWatch工具，利率交易員仍有95%的把握認為Fed將於7月26日將基準聯邦基金利率調升1碼至5.25-5.5%。但之後就不確定了。

Fed在9月會議上升息1碼的可能性已降至13.3%，低於11日的22.3%和一周前的18.1%。至於到Fed 11月1日的會議結束時，聯邦基金利率較如今調升0.5個百分點的可能性目前為26.5%，昨天為36.2%，一周前為31.6%。

到12月13日Fed召開今年最後一次政策會議時，利率將比今天的5-5.25%高0.5個百分點的可能性，已從11日的32.4%和一周前的28%降至目前的20.8%。

與此同時，Fed在年底前扭轉升息的可能性，已從昨天的10.2%和上周的12.6%上升至14.9%。

方舟基因組革命ETF上漲3.57%，連續第4個交易日上漲，並創9月以來最高收盤價。

ARKG是伍德(Cathie Wood)旗下管理的幾支基金之一，其方舟投資(Ark Invest)在2021年股市大漲期間成為成長型投資的代名詞。

該基金的主要持股包括Exact Sciences、Schrodinger Inc.和Pacific Biosciences of California。

花旗集團在通用汽車本月稍後發布財報之前，對通用汽車開啟了正面的評級觀察。

分析師麥可立(Itay Michaeli)表示，雖然普遍預期有所上升，但強勁的定價仍然存在上行潛力。他表示，如果該公司業績超出這些更高的預期，然後提高未來的財測，那麼該股股價可能會走高。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點