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美6月通膨大幅降溫 7月之後的利率路徑更不確定

編譯／任中原
美國6月CPI比去年同期上升3%，升幅遠低於5月時的4%，且是2021年3月來最低升幅。 美聯社
美國6月CPI比去年同期上升3%，升幅遠低於5月時的4%，且是2021年3月來最低升幅。 美聯社

美國6月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3%，升幅遠低於5月時的4%，且是2021年3月來最低升幅，進一步顯示聯準會（Fed）的升息行動正在抑制物價壓力，這對未來的利率路徑有何影響？

首先，整體CPI升幅雖然更接近Fed的2%目標，但核心CPI年升率仍達4.8%，比Fed的目標2%還高出一倍多，顯示通膨黏著性仍高，因此這項數據並不會使Fed在7月25~26日會議再次暫停升息。

其次，整體CPI年升率大幅下降，一部分是因為去年此時的基期偏高，尤其是能源價格，因為去年6月美國汽油價格一度衝到每加侖5美元以上，而現在已經回跌到4美元以下；基於去年下半年美國汽油價格持續回跌，基期效應將逐漸縮小，對整體CPI的抑制力道也將減弱。

再考慮6月就業報告仍然穩中透堅，工資持續上升，因此預料Fed本月仍將再升息1碼。

不過7月會議之後的利率走向仍相當不確定。6月Fed會議時曾暗示，今年內還將再升息2碼，這也符合大多數決策官員的預測。但由於6月CPI升幅已經大幅下降，因此7月升息之後的利率路徑更不確定。

至於9月會議是否繼續升息？Fed還要看7、8兩月的就業及通膨數據；不排除9月再次暫停升息，並評估相關資訊，再決定慮下一步的行動。

升息 利率 就業

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